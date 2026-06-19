“향토 소주기업 살리자”···과거 ‘불매’ 앞장섰던 시민단체가 ‘구매운동’ 나선 이유는?

과거 대구지역 주류기업인 (주)금복주를 상대로 대대적인 불매운동에 나섰던 시민단체가 돌연 ‘구매운동’을 제안하고 나섰다.

대구경제정의실천시민연합은 금복주의 존립과 성장을 위한 범시민 구매운동을 제안한다고 19일 밝혔다. 이 단체는 대구시와 대구시의회 차원의 역할도 당부했다.

금복주는 대구·경북지역 소주인 ‘참소주’로 대표되는 기업이다. 성차별 관행 등으로 여론의 뭇매를 맞고 불매운동 탓에 매출이 곧두박질 쳤다. 여기에다 국내 희석식 소주의 인기 감소 등으로 현재까지 고전을 면치 못하고 있다.

금복주의 위기는 2016년 1월 한 여직원이 퇴사 압박을 받았다며 노동당국에 회사 측을 고소하면서 시작됐다. 해당 직원은 결혼을 두 달가량 앞두고 상사에게 이 사실을 알렸지만 그는 퇴사를 종용했다고 주장했다.

피해자는 다른 부서로 발령났다가 결국 회사를 떠났다. 이는 국가인권위원회 조사에서 사실로 드러났다. 성차별적인 사내 문화가 뿌리깊었다는 점도 파악됐다. 대구경북여성단체연합은 그해 3월 성명을 내고 성평등한 직장 문화와 제도 마련 등을 촉구했다.

이후 금복주 직원이 판촉물배부 업체 대표 측으로부터 수년간 명절마다 상납금을 받았다는 사실도 경찰 수사를 통해 드러나는 등 논란이 계속돼 지역에서 대대적인 불매 운동이 이어진 것이다.

대구지역의 여성·노동·시민단체 등은 성차별과 하청업체 상납금 등 비리를 저지른 금복주를 상대로 두 차례 제품 불매운동을 벌였다.

대구경실련은 당시 “향토기업 금복주가 하청업체에 대한 상납금 강요, 하청업체 직원 성희롱 의혹 등으로 또 다시 국민적 공분의 대상이 됐다”며 “이를 은폐, 축소하는 등 기만적으로 대응하는 금복주에 대해 범시민 불매운동을 제안한다”고 밝힌 바 있다.

금복주는 한때 대구·경북 소주 시장을 약 90%까지 점유했지만 논란이 불거진 2016년 50% 선까지 떨어졌다. 금복주는 협력업체 고충상담센터 신설, 윤리경영 등을 외치며 진화에 나섰지만 지역민의 반응은 차가웠다.

대구경실련은 이날 입장 급선회의 배경으로 부산 사례를 꼽았다. ‘주류 공룡’인 대기업의 대규모 마케팅에 지역 기업이 위기를 겪고 있다는 점을 배경으로 제시했다.

부산지역 매체의 보도에 따르면, 이 지역 향토 기업인 ‘대선주조’가 지난해 6월 기준 지역 소주 시장점유율 1위 자리를 전국구 소주인 하이트진로에 내준 것으로 파악됐다.

국내 소매 시장에서 하이트진로와 롯데칠성음료, 두 곳의 소주시장 점유율이 80%가량으로 유흥 시장까지 포함하면 대기업 주류사의 점유율이 90%에 이를 것으로 시민단체는 보고 있다.

나머지 소주시장는 대선주조를 비롯해 한라산(제주), 무학 좋은데이(경남), 보해양조(전남), 금복주(대구·경북), 선양(대전·충남) 등 향토 기업들이 나눠 갖고 있다. 대구경실련은 각 지역을 대표하며 오랜 시간 함께한 이들 기업이 전국적으로 소멸 위기에 직면해 있다고 판단한다.

실제 2024년 충청권 주류업체인 선양소주 임직원들은 경영 한계를 호소하며 시민들 앞에 서기도 했다.

선양소주 측은 당시 ‘대기업 폭탄공세 지역기업 죽어난다’, ‘여러분의 응원이 절실합니다’ 등이라고 적힌 손팻말과 현수막을 들고 지역 소주 사랑 캠페인을 벌였다. 선양소주는 한때 충청권에서 60%가 넘는 점유율을 보였지만, 주류시장 침체와 대기업의 공격적인 마케팅으로 점유율이 20% 아래까지 떨어지기도 했다.

금복주 역시 고전을 면치 못하고 있다. 금융감독원 전자공시시스템 자료를 보면, 지난해 금복주의 매출액은 521억여원으로 2024년 571억여원에 비해 8.8% 감소하는 등 매년 감소 추세를 보이고 있다. 2016년(1391억여원)과 비교하면 10년새 약 3분의 1 수준으로 감소한 셈이다.

시민단체는 지역 내 생산·소비·조달·자금이 순환하도록 해 일자리와 소득을 남기고 대외 유출을 줄이는 지역 순환경제의 중요성을 앞세운다. 비록 과거 성차별 등이 만연했던 기업이지만 불매운동 이후로 문제의 상당 부분이 해소된 만큼, 구매운동으로 전환하자는 게 대구경실련 측의 주장이다.

조광현 대구경실련 사무처장은 “지역순환경제는 여전히 중요한 의미를 지닌 지역 경제발전 전략 중의 하나다. 대구시도 적극적으로 추진하는 정책이기도 하다”며 “지역사회의 적극적인 지원으로 성장한 기업은 사회적 책임을 방기하지 않을 것으로 본다”고 말했다.