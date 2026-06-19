‘김 부장’ 송희구 신작, 출간 즉시 베스트셀러

두산 베어스 정수빈 에세이도 베스트셀러에

드라마로도 제작돼 화제를 모은 웹소설 <서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기>의 송희구 작가 신작이 출간과 함께 베스트셀러가 됐다.

교보문고가 19일 발표한 6월 둘째 주 종합 베스트셀러 순위를 보면 송희구의 <나의 첫 번째 부동산 교과서>(서삼독)가 1위에 올랐다. 이 책은 무주택자이자 부동산 초보인 주인공 ‘초보라’가 집주인으로부터 전세 만기와 월세 전환을 통보받으면서 벌어지는 일을 그렸다. 초보라가 집값의 원리, 입지와 호재의 뜻, 대출의 종류 등을 배워나가는 과정을 소설 형식으로 풀어냈다. 이 책은 30대 남성(36.4%)과 30대 여성(22.9%) 독자로부터 가장 많이 사랑받았다.

2위는 이경진 작가의 소설 <리치먼드힐의 이층 버스>(북플레저)였다. 이경진은 캐나다 토론토에서 두 아이의 엄마이자 승무원으로 사는 이야기를 유튜브에 공개해 인기를 끌어왔다.

지난 17일 프로야구가 역대 최소 경기 600만 관중을 돌파하는 등 인기를 얻으며 야구 팬덤이 출판 시장까지 진입했다. 두산 베어스의 스타 중견수 정수빈의 에세이 <수빈의 두산 두산의 수빈>(브레인스토어)이 2030 여성 독자들의 성원에 힘입어 종합 베스트셀러 10위에 자리했다.

교보문고는 “한동안 상위권 도서들이 순위 변동 없이 꾸준한 인기를 유지했으나, 탄탄한 팬덤을 거느린 저자의 신간이 출간과 동시에 베스트셀러 상위권에 등장하며 큰 변화가 나타났다”고 밝혔다.

***교보문고 6월 2주차 베스트셀러 순위(6월 10∼16일 판매 기준)

1. 나의 첫 번째 부동산 교과서(송희구·서삼독)

2. 리치먼드힐의 이층 버스(이경진·북플레저)

3. 품격 있는 대화를 위한 지식 브리핑(김진·북플레저)

4. 싯타르타(헤르만 헤세·민음사)

5. 부의 갈림길(오건영·포레스트북스)

6. 프로젝트 헤일메리(앤디 위어·알에이치코리아)

7. 니체의 초월자(프리드리히 니체·히읏)

8. 내면 근력(짐 머피·윌북)

9. 안녕이라 그랬어(김애란·문학동네)

10. 수빈의 두산 두산의 수빈(정수빈·브레인스토어)