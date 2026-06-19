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본문 요약

현대로템이 모로코 전동차 유지보수 사업을 수주했다.

또 유지보수 사업에 투입되는 예비 부품들은 국내 200개가 넘는 중소·중견기업인 현대로템의 협력사들이 공급해 국내 철도산업 상생 발전은 물론 모로코 철도산업계와의 동반 성장도 기대했다.

현대로템 관계자는 "이번 모로코 철도청과의 계약을 통해 현지 철도산업 발전과 대중교통 강화에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"며 "계약이 체결된 전동차가 현지에 인도되고 사후 유지보수까지 원활히 진행될 수 있도록 사업을 끝까지 책임질 것"이라고 밝혔다.

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현대로템, 7482억원 규모 모로코 전동차 유지보수 사업 수주

입력 2026.06.19 10:56

  • 김경학 기자

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“해외 철도 유지보수 사업으로는 최대 규모”

이용배 현대로템 대표(왼쪽)와 모하메드 라비 클리 모로코 철도청장이 지난 18일(현지시간) 모로코 라바트에서 전동차 유지보수 사업에 대한 계약식을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. 현대로템 제공

이용배 현대로템 대표(왼쪽)와 모하메드 라비 클리 모로코 철도청장이 지난 18일(현지시간) 모로코 라바트에서 전동차 유지보수 사업에 대한 계약식을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. 현대로템 제공

현대로템이 모로코 전동차 유지보수 사업을 수주했다. 계약금은 7482억원으로 해외 철도 유지보수 사업 수주 기준 최대 규모다.

현대로템은 전날 모로코 라바트에서 모로코 철도청과 전동차 유지보수 사업에 대한 계약식을 진행했다고 19일 밝혔다.

유지보수 대상은 현대로템이 지난해 수주한 물량인 전동차 440량 전체다. 앞서 현대로템은 지난해 2월 모로코 철도청으로부터 2조2027억원 규모의 전동차 공급 사업을 수주했다.

현대로템이 납품하는 2층 전동차는 2030년 월드컵을 개최하는 모로코 최대 도시 카사블랑카를 중심으로 주요 지역들을 연결하게 된다.

유지보수는 현대로템과 모로코 철도청이 설립한 합작법인(JV)을 통해 20년 동안 사업이 진행된다. 현대로템은 차량의 정비와 보수에 필요한 예비 부품을 공급하고 헬프데스크 운영, 철도 ‘중정비’ 기술을 지원한다. 중정비는 시험검사와 수리, 부품교체 등 전동차의 성능과 운행 안전성을 확보하기 위한 종합 정비 작업을 말한다.

현대로템은 이번 계약이 모로코 대중교통 강화에 이바지할 뿐 아니라 아프리카 철도 시장 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다. 또 유지보수 사업에 투입되는 예비 부품들은 국내 200개가 넘는 중소·중견기업인 현대로템의 협력사들이 공급해 국내 철도산업 상생 발전은 물론 모로코 철도산업계와의 동반 성장도 기대했다.

현대로템 관계자는 “이번 모로코 철도청과의 계약을 통해 현지 철도산업 발전과 대중교통 강화에 이바지할 수 있도록 노력하겠다”며 “계약이 체결된 전동차가 현지에 인도되고 사후 유지보수까지 원활히 진행될 수 있도록 사업을 끝까지 책임질 것”이라고 밝혔다.

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