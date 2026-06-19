지난달 생산자물가 1년 전보다 8.5%↑···3년 10개월만 최고

전월 대비 0.8% 올라 9개월째 상승중

미국·이란 전쟁에 따른 고유가 파급 효과로 지난달 생산자물가가 1년전보다 8% 넘게 올라 약 4년 만에 최대 폭으로 상승했다. 전월 대비로도 0.8% 상승해 9개월째 상승세를 이어갔다. 다만 석유류는 전월 대비 소폭 하락했다.

한국은행이 19일 발표한 ‘5월 생산자물가지수’를 보면, 지난달 생산자물가지수는 129.82(2020년 수준 100)로 전년 동월보다 8.5% 오른 것으로 집계됐다. 코로나19와 러시아·우크라이나 전쟁으로 물가가 급등했던 2022년 7월(9.2%) 이후 3년10개월 만의 최고치다.

5월 생산자물가는 4월과 비교해도 0.8% 상승해 9개월 연속 오름세를 나타냈다.

중동 전쟁 직격탄을 맞은 공산품 중 석탄 및 석유제품 가격은 1년 전보다 77.5% 올랐다. 다만 전월과 비교하면 2.3% 하락해 고점을 찍고 내려온 것으로 분석됐다.

세부 품목으로는 솔벤트가 1년 전보다 239.6%, 경유가 63.2% 상승했으며 황산(215.9%)과 자일렌(62.6%) 등 화학제품도 크게 올랐다. 다만 솔벤트는 전월 대비 9.4% 내렸고, 나프타도 8.8% 내렸다.

산업용 도시가스는 전월 대비로 10.3% 상승해 러·우 전쟁 발발 직후인 2022년 9월(11.2%) 이후 최대 상승 폭을 기록했다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “6월 들어 국제 유가가 전월보다 하락했다”며 “중동 지역 석유 시설 복구 속도, 호르무즈 해협 통항 추이, 원유나 관련 석유제품 국제 가격 등에 따라 국내 석탄 및 석유제품 가격도 영향을 받을 것”이라고 전망했다.

이밖에 농림수산품은 농산물 위주로 전월보다 0.8% 하락했으며 금융 및 보험 서비스는 주가 상승으로 위탁매매수수료가 크게 오르면서 8.3% 상승했다.

생산자물가는 생산자가 시장에 공급하는 상품과 서비스의 가격을 종합한 것으로 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영된다.

신현송 한은 총재는 지난 17일 “물가가 목표 수준으로 안정될 것이라는 확신이 들 때까지 적극적으로 대응해 나가겠다”고 말했다.