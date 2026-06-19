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본문 요약

미국·이란 전쟁에 따른 고유가 파급 효과로 지난달 생산자물가가 1년전보다 8% 넘게 올라 약 4년 만에 최대 폭으로 상승했다.

산업용 도시가스는 전월 대비로 10.3% 상승해 러·우 전쟁 발발 직후인 2022년 9월 이후 최대 상승 폭을 기록했다.

이문희 한은 물가통계팀장은 "6월 들어 국제 유가가 전월보다 하락했다"며 "중동 지역 석유 시설 복구 속도, 호르무즈 해협 통항 추이, 원유나 관련 석유제품 국제 가격 등에 따라 국내 석탄 및 석유제품 가격도 영향을 받을 것"이라고 전망했다.

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지난달 생산자물가 1년 전보다 8.5%↑···3년 10개월만 최고

입력 2026.06.19 11:27

  • 배재흥 기자

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전월 대비 0.8% 올라 9개월째 상승중

생산자물가지수 등락률. 한은 제공

생산자물가지수 등락률. 한은 제공

미국·이란 전쟁에 따른 고유가 파급 효과로 지난달 생산자물가가 1년전보다 8% 넘게 올라 약 4년 만에 최대 폭으로 상승했다. 전월 대비로도 0.8% 상승해 9개월째 상승세를 이어갔다. 다만 석유류는 전월 대비 소폭 하락했다.

한국은행이 19일 발표한 ‘5월 생산자물가지수’를 보면, 지난달 생산자물가지수는 129.82(2020년 수준 100)로 전년 동월보다 8.5% 오른 것으로 집계됐다. 코로나19와 러시아·우크라이나 전쟁으로 물가가 급등했던 2022년 7월(9.2%) 이후 3년10개월 만의 최고치다.

5월 생산자물가는 4월과 비교해도 0.8% 상승해 9개월 연속 오름세를 나타냈다.

중동 전쟁 직격탄을 맞은 공산품 중 석탄 및 석유제품 가격은 1년 전보다 77.5% 올랐다. 다만 전월과 비교하면 2.3% 하락해 고점을 찍고 내려온 것으로 분석됐다.

세부 품목으로는 솔벤트가 1년 전보다 239.6%, 경유가 63.2% 상승했으며 황산(215.9%)과 자일렌(62.6%) 등 화학제품도 크게 올랐다. 다만 솔벤트는 전월 대비 9.4% 내렸고, 나프타도 8.8% 내렸다.

산업용 도시가스는 전월 대비로 10.3% 상승해 러·우 전쟁 발발 직후인 2022년 9월(11.2%) 이후 최대 상승 폭을 기록했다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “6월 들어 국제 유가가 전월보다 하락했다”며 “중동 지역 석유 시설 복구 속도, 호르무즈 해협 통항 추이, 원유나 관련 석유제품 국제 가격 등에 따라 국내 석탄 및 석유제품 가격도 영향을 받을 것”이라고 전망했다.

이밖에 농림수산품은 농산물 위주로 전월보다 0.8% 하락했으며 금융 및 보험 서비스는 주가 상승으로 위탁매매수수료가 크게 오르면서 8.3% 상승했다.

생산자물가는 생산자가 시장에 공급하는 상품과 서비스의 가격을 종합한 것으로 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영된다.

신현송 한은 총재는 지난 17일 “물가가 목표 수준으로 안정될 것이라는 확신이 들 때까지 적극적으로 대응해 나가겠다”고 말했다.

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