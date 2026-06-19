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울산시, 남울산우체국과 ‘반구천의 암각화’ 맞춤형 우표 발행··· 유네스코 세계유산 등재 1주년 기념

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본문 요약

울산시는 '반구천의 암각화' 유네스코 세계유산 등재 1주년을 기념해 맞춤형 우표를 발행한다고 19일 밝혔다.

울산시는 이번 우표 발행이 반구천의 암각화의 역사적·문화적 가치를 널리 알리는 데 기여할 것으로 기대한다.

반구천의 암각화는 울산시 울주군 대곡천 일대에 남아있는 선사시대 유적을 일컫는다.

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울산시, 남울산우체국과 ‘반구천의 암각화’ 맞춤형 우표 발행··· 유네스코 세계유산 등재 1주년 기념

입력 2026.06.19 11:30

  • 김준용 기자

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반구천의 암각화 맞춤형 우표. 울산시 제공

반구천의 암각화 맞춤형 우표. 울산시 제공

울산시는 ‘반구천의 암각화’ 유네스코 세계유산 등재 1주년을 기념해 맞춤형 우표를 발행한다고 19일 밝혔다.

이번 우표는 울산시와 남울산우체국의 협업으로 탄생했다. 울산시는 디자인에 활용할 이미지 자료를 제공했고, 남울산우체국은 제작을 맡았다.

맞춤형 우표는 우체국이 미리 지정한 디자인으로 인쇄되는 우표가 아니라, 개인이나 단체가 원하는 내용의 디자인으로 만드는 ‘주문 제작형 우표’를 뜻한다.

반구천의 암각화 우표는 전지 1매(14매) 기준 1만800원이다. 오는 22일부터 다음 달 31일까지 남울산우체국 홈페이지나 전화, 방문 신청으로 구매 예약할 수 있다.

울산시는 이번 우표 발행이 반구천의 암각화의 역사적·문화적 가치를 널리 알리는 데 기여할 것으로 기대한다.

반구천의 암각화는 울산시 울주군 대곡천 일대에 남아있는 선사시대 유적을 일컫는다. 지난해 7월 유네스코 세계유산에 등재됐다. 인류가 선사시대에도 고래잡이에 나섰다는 증거가 담겼다.

울산시 관계자는 “이번 우표는 지역 문화유산 홍보를 위해 우체국과 지방자치단체가 협력하는 의미있는 사례”라며 “앞으로도 세계유산의 가치를 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

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