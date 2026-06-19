미나브 초등학교 오폭 참사 생존 아동 “미·이스라엘에 책임 물어달라” 호소

“저는 친구들과 선생님, 사랑했던 모든 이들이 목숨을 잃는 장면, 어떤 아이들도 결코 봐선 안 될 장면을 목격해야 했습니다.”

미·이란 전쟁에서 발생한 초등학교 오폭 참사의 생존자가 18일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 제62차 유엔 인권이사회에 영상을 보냈다. 지난 2월28일 이란 남부 미나브 샤자레 타이예베 여자초등학교에서 발생한 오폭 참사로 175명 이상이 숨졌고 사망자 대부분은 어린이였다.

참사 생존자인 파트메 자흐라 셰이크아바디는 영상에서 “전 미나브에 있는 샤자레 타이예베 학교의 학생”이라며 “다른 아이들과 마찬가지로, 학교에 가서 배우고 싶고, 친구들과 놀고 싶은 한 아이의 이야기를 말씀드리려 이 자리에 섰다”고 했다.

그는 “2월28일 아침 저는 그날 역시 평범한 하루가 될 거로 생각했다. 전 책가방을 챙겨들고 등교해서, 친구들과 놀고, 행복한 시간을 보내고 있었다”고 했다. 이어 그는 “갑자기 학교에 미국·이스라엘의 두 차례 공습이 쏟아졌다”며 “어떤 아이들도 결코 봐선 안 될 장면들을 목격해야했다”고 했다.

셰이크아바디는 “유엔은 아이들의 권리를 지키는 기구라고 배웠다”며 “미나브 학교 공습의 생존자로서, 각국 대표들께 미나브 아이들의 목소리를 들어달라고 요청드린다”고 했다. 이어 “저희와 함께해 주시고, 미국과 이스라엘에 책임을 물어달라”고 했다.

셰이크아바디의 증언이 끝난 후 인권이사회 참석자들은 30초간 묵념했다고 이란 와나 통신이 보도했다.

NBC방송은 미 중부사령부(CENTCOM)가 해당 사건의 내부 조사를 완료했고, 결과를 검토하는 마지막 단계에 들어갔다고 이날 보도했다. 한 소식통은 NBC에 “우리가 우려하는 점은 (피트) 헤그세스 국방장관이 보고서를 기밀로 분류해 공개를 막을 것이라는 점”이라고 말했다.

앞서 오폭 참사가 이란의 소행이라고 주장했던 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 이 사건에 대해 “현재 조사 중”이라면서도 “아무도 고의로 그런 일을 한 것은 아니다”라고 발언해 논란을 일으켰다.