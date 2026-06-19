100일 만에 열린 호르무즈…선박 운항 재개, 유조선도 통과

미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)를 발효하면서 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협이 정상화 수순에 들어갔다. 100일 넘게 발이 묶여 있던 상업 선박들이 다시 움직이기 시작했고, 미군의 대이란 해상 봉쇄도 공식 해제됐다.

18일(현지시간) CNN은 선박 추적업체 윈드워드를 인용해 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 종전 MOU를 체결한 이후 최소 7척의 선박이 호르무즈 해협 통항을 재개했다고 보도했다. 이 가운데 중국 선박이 5척으로 가장 많았고 프랑스와 이탈리아 선박도 각각 1척씩 포함됐다.

MOU 제5조에 명시된 호르무즈 해협 재개방 조치가 실제 이행 단계에 들어갔음을 보여주는 첫 신호로 해석된다.

블룸버그와 로이터에 따르면 이날 사우디아라비아 초대형 유조선 3척도 해협을 통과했다. 이들 역시 지난 2월 중동 전쟁 발발 이후 걸프 해역에 머물러 있던 선박들이다.

블룸버그는 “전체 통항량은 아직 전쟁 이전 수준에 크게 못 미치지만, 사우디산 원유가 전쟁 이후 처음으로 대규모 운송됐다는 점에서 상징성이 크다”고 평가했다.

해상 안전 경보도 완화됐다. 영국 해군 산하 영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 호르무즈 해협의 위협 수준을 최고 단계인 ‘심각’에서 ‘보통’으로 하향 조정했다. 지난 4월 중순 경보를 최고 단계로 올린 지 약 두 달 만이다.

다만 UKMTO는 해협 일대에 기뢰가 남아 있을 가능성이 있으며 제거 작업 과정에서 해군 함정이 배치돼 항로 혼잡이 발생할 수 있다고 경고했다.

미군도 대이란 해상 봉쇄를 공식 종료했다. 미 중부사령부는 이날 엑스를 통해 “대통령 지시에 따라 이란 항만과 연안 지역을 오가는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄를 해제했다”며 “현재 이란 항만을 오가는 선박의 통항을 방해하고 있지 않다”고 밝혔다.

그러면서도 “합의 이행 여부를 감시하기 위해 미 해군 함정은 인근 해역에 계속 배치될 것”이라고 덧붙였다.

겉으로는 긴장이 완화되는 모습이지만 양측의 불신은 여전하다. 이란 측 협상을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 “상대방이 약속을 어길 경우 강력히 대응할 것”이라며 경고 메시지를 내놨다.

특히 MOU 5조를 둘러싼 논란도 남아 있다. 해당 조항은 이란이 호르무즈 해협을 60일 동안 무상 개방하고 이후 해상 서비스 체계를 이란과 오만이 공동 운영하도록 규정하고 있다.

이란은 이미 무상 통항 기간이 끝난 뒤에는 해협을 지나는 선박들로부터 별도의 서비스 비용을 징수하겠다는 방침을 밝힌 상태다.

호르무즈 해협 재개방으로 글로벌 원유 공급망 불안은 일단 진정되는 분위기지만, 통행료 부과 문제와 미·이란 간 깊은 불신이 남아 있어 긴장 국면이 완전히 해소됐다고 보기는 어렵다는 분석이 나온다.