홍성 성악동아리 ‘라 보체’, 창립 1주년 음악회···무대 주인공 된 지역 주민들

22일 조르주상드 아트홀서 개최 헨델·토스티 가곡 등 선보여

충남 홍성을 기반으로 활동하는 아마추어 성인 성악동아리 ‘라 보체(La Voce)’는 오는 22일 오후 4시 조르주상드 아트홀에서 창립 1주년 기념 음악회를 연다고 19일 밝혔다.

이탈리아어로 ‘목소리’를 뜻하는 라 보체는 홍성·내포 지역 성인들이 음악을 매개로 소통하기 위해 결성한 순수 성악 동아리다.

이번 공연은 중앙대 성악과와 오스트리아 빈 국립음악대 석사 과정을 졸업한 뒤 홍성에 정착한 이승용 청운대 외래교수의 지도 아래 마련됐다. 반주는 피아니스트 강재명 살롱M 대표가 맡는다.

단원들은 지난 1년간 벨칸토 창법을 비롯해 팝페라와 크로스오버 중심의 발성 훈련을 받으며 실력을 다져왔다. 이번 무대에서는 지역 주민들이 단순한 관객을 넘어 직접 예술 활동에 참여하는 생활문화의 가치를 선보일 예정이다.

이승용 교수는 “지역 주민들이 직접 무대에 올라 들려주는 목소리가 관객들에게 특별한 울림을 전할 것으로 기대한다”고 말했다.

공연에서는 헨델의 <울게 하소서>와 토스티의 <기도>를 비롯한 이탈리아 가곡 5곡, <신 아리랑>, <마중>, <그대 있음에> 등 신·현대 가곡 5곡이 연주될 예정이다.