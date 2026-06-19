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사실상 시민의견 ‘패싱’···광주·전남교육청 통합조례 졸속 입법예고

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본문 요약

전남광주통합특별시교육청 출범을 앞두고 광주시와 전남교육청이 '자치법규' 통합을 졸속으로 추진하고 있다는 지적이다.

7월1일 출범을 앞두고 서둘러 자치법규 제정에 나서면서 시민 의견을 듣는 '입법예고' 기간이 단 2일에 불과한 경우도 있었다.

학벌없는 사회를 위한 시민모임은 19일 광주시교육청과 전라남도교육청이 추진 중인 '전남광주특별시교육청 통합 자치법규 입법예고'가 시민들의 의견을 수렴하는 본연의 취지를 잃은 채 형식적인 행정 절차로 전락했다고 지적했다.

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사실상 시민의견 ‘패싱’···광주·전남교육청 통합조례 졸속 입법예고

입력 2026.06.19 13:56

수정 2026.06.19 14:07

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  • 강현석 기자

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7월1일 맞춰 자치법규 정비

“시민참여 제한” 대책 요구

지난 17일 광주시교육청연수원에서 ‘K교육특별시 시민소통위원회 출범식’이 진행되고 있다. K교육특별시 시민소통위원회 제공

지난 17일 광주시교육청연수원에서 ‘K교육특별시 시민소통위원회 출범식’이 진행되고 있다. K교육특별시 시민소통위원회 제공

전남광주통합특별시교육청 출범을 앞두고 광주시와 전남교육청이 ‘자치법규’ 통합을 졸속으로 추진하고 있다는 지적이 나온다. ‘7월 1일 출범’이라는 시간표에 쫓겨 자치법규 제정을 서두르면서 시민 의견을 들어야 하는 ‘입법예고’ 기간이 단 이틀에 불과한 경우도 있었다.

학벌없는 사회를 위한 시민모임은 19일 광주시교육청과 전라남도교육청이 추진 중인 ‘전남광주통합특별시교육청 통합 자치법규 입법예고’가 시민들의 의견을 수렴하는 본래 취지를 잃고 형식적인 행정 절차로 전락했다고 밝혔다.

광주시와 전남도교육청은 전남광주통합특별시교육청 출범을 앞두고 현재 자치법규를 정비하고 있다. 교육청은 조례 99건과 교육규칙 32건, 훈령 3건 등 모두 134건의 자치법규를 입법예고했다.

입법예고된 자치법규의 의견 수렴 기간은 길면 13일, 짧으면 단 2일에 불과했다. 행정절차법은 ‘자치법규의 입법예고 기간은 특별한 사정이 없으면 20일 이상으로 한다’고 규정하고 있다.

두 교육청은 ‘전남광주특별시교육청’과 ‘특별시의회’ 개원일인 7월 1일을 앞두고 필수 조례 등에 대한 입법을 완료하기 위해 입법 예고 기간을 축소하고 있는 것이다.

시민 단체는 너무 짧은 입법 예고 기간으로 시민들이 의견을 낼 기회를 박탈당하고 있다고 주장하고 있다.

학벌 없는 사회를 위한 시민모임은 “시민의 알 권리와 참여권이 배제된 행정·의정의 의사 결정은 결코 정당성을 가질 수 없다”면서 “졸속 입법 처리에 대해 사과하고, 교육감 당선인은 시민 의견을 청취하기 위한 실효성 있는 추가 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.

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