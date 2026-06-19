[속보] 이 대통령 “트럼프, 미 군함 10척 건조 문의…당연히 가능하다 답해”

주요 7개국(G7) 정상회의 순방을 마친 이재명 대통령이 19일 “도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 군함 10척을 빠르게 건조해줄 수 있겠느냐는 의사를 저한테 물어왔다”고 전했다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 유럽·G7 순방 결과 브리핑을 열고 이같이 말했다

이 대통령은 “물론 거기에 대해 당연히 가능하고 최선을 다하겠다고 답해드렸다”며 “트럼프 대통령은 한·미 협력, 한·미·일 협력의 중요성을 말씀했고 저도 그 점에 공감을 표명했다”고 밝혔다.

이 대통령은 “트럼프 대통령과는 공식 만찬을 비롯해서 여러 계기에 만나 허심탄회하고 매우 깊이 있는 대화를 나눌 수 있었다”며 “특히 마크롱 프랑스 대통령이 일부러 만찬 자리에 트럼프 대통령과 이렇게 자리를 붙여주셨다고 저한테 말씀하셨다”고 전했다.

이 대통령은 “(마크롱 대통령이) 얘기할 거리가 많을 것 같아서 일부러 그랬다고 저한테 생색도 내셨는데 이 자리를 빌어 감사드린다”며 “실제로 아주 오랜 시간 한반도 문제를 포함해서 한·미 관계에 대해서 깊이 있는, 또 서로 이해를 깊이 하는 그런 논의가 가능했다”고 말했다.