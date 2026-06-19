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[속보] 이 대통령 “트럼프, 미 군함 10척 건조 문의…당연히 가능하다 답해”

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본문 요약

주요 7개국 정상회의 순방을 마친 이재명 대통령이 19일 "도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 군함 10척을 빠르게 건조해줄 수 있겠느냐는 의사를 저한테 물어왔다"고 전했다.

이 대통령은 "물론 거기에 대해 당연히 가능하고 최선을 다하겠다고 답해드렸다"며 "트럼프 대통령은 한·미 협력, 한·미·일 협력의 중요성을 말씀했고 저도 그 점에 공감을 표명했다"고 밝혔다.

이 대통령은 "트럼프 대통령과는 공식 만찬을 비롯해서 여러 계기에 만나 허심탄회하고 매우 깊이 있는 대화를 나눌 수 있었다"며 "특히 마크롱 프랑스 대통령이 일부러 만찬 자리에 트럼프 대통령과 이렇게 자리를 붙여주셨다고 저한테 말씀하셨다"고 전했다.

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[속보] 이 대통령 “트럼프, 미 군함 10척 건조 문의…당연히 가능하다 답해”

입력 2026.06.19 14:16

수정 2026.06.19 14:18

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  • 민서영 기자

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이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 G7·유럽 순방 결과 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 G7·유럽 순방 결과 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

주요 7개국(G7) 정상회의 순방을 마친 이재명 대통령이 19일 “도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 군함 10척을 빠르게 건조해줄 수 있겠느냐는 의사를 저한테 물어왔다”고 전했다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 유럽·G7 순방 결과 브리핑을 열고 이같이 말했다

이 대통령은 “물론 거기에 대해 당연히 가능하고 최선을 다하겠다고 답해드렸다”며 “트럼프 대통령은 한·미 협력, 한·미·일 협력의 중요성을 말씀했고 저도 그 점에 공감을 표명했다”고 밝혔다.

이 대통령은 “트럼프 대통령과는 공식 만찬을 비롯해서 여러 계기에 만나 허심탄회하고 매우 깊이 있는 대화를 나눌 수 있었다”며 “특히 마크롱 프랑스 대통령이 일부러 만찬 자리에 트럼프 대통령과 이렇게 자리를 붙여주셨다고 저한테 말씀하셨다”고 전했다.

이 대통령은 “(마크롱 대통령이) 얘기할 거리가 많을 것 같아서 일부러 그랬다고 저한테 생색도 내셨는데 이 자리를 빌어 감사드린다”며 “실제로 아주 오랜 시간 한반도 문제를 포함해서 한·미 관계에 대해서 깊이 있는, 또 서로 이해를 깊이 하는 그런 논의가 가능했다”고 말했다.

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