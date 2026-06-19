북·러 조약 2주년에 북한 “조약은 필수적 법적 무기, 믿음직한 담보”

북한이 러시아와 체결한 ‘포괄적 전략적 동반자 관계에 대한 조약’(이하 북·러 조약) 2주년을 맞았다. 북한은 북·러 조약을 전략적 안정을 위한 ‘필수적 법적 무기’로 부르며 북·러 관계를 확대해 발전시키겠다고 밝혔다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 19일 2면에 ‘조로 동맹관계의 위력은 더욱 힘있게 과시되고 있다’는 제목의 기사를 실었다.

노동신문은 기사에서 “현시기 국제정세는 날이 갈수록 혼란스러워지고 불안정해지고 있다”며 북·러 조약을 두고 “지역 정세를 완화로 조정하고 세계의 전략적 안정을 이루기 위한 필수적 법적 무기로서 새로운 국제 질서의 수립과 인류의 밝은 앞날을 기약하는 믿음직한 담보”라고 밝혔다.

노동신문은 또 “두 나라 관계는 새로운 높은 단계로 끊임없이 심화발전되고 있다”며 “정치, 경제, 문화, 국방, 외교, 안전을 비롯한 포괄적인 영역에서 두 나라 사이 소통이 전례없이 강화되고 의미 있는 성과들이 이룩됐다”고 밝혔다. 노동신문은 구체적인 성과로는 조로친선병원 착공식, 평양·모스크바 여객기 운항 재개, 북한군의 러시아 파병 등을 꼽았다.

노동신문은 “국가 간 조약의 기반 위에서 각 분야에 걸쳐 다방면적으로 긴밀히 연대하며 전통적인 조로(북·러) 친선관계를 영속적으로 확대발전시켜 나가려는 것은 우리 공화국 정부와 인민의 확고부동한 입장이며 의지”라고 했다.

북한과 러시아는 2024년 6월 19일 평양에서 열린 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 대통령 간 정상회담에서 동맹 조약을 체결했다. 북한은 북·러 조약에 기반해 2024년 10월부터 4차례 북한군 전투병과 공병을 러시아·우크라이나 전선에 파병했다. 북·러 조약 4조에는 ‘양측 중 일방이 무력침공을 받아 전쟁상태에 처하게 된 경우 타방은 지체없이 군사적 및 기타 원조를 제공한다’는 내용이 담겼다.