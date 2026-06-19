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진화위, 국정원서 ‘6·25 처형자 명단’ 확보…“민간인 희생 진실 규명에 중요”

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본문 요약

진실·화해를 위한 과거사정리위원회가 한국전쟁 당시 군과 경찰에게 희생된 2만6330명의 '처형자 명단'을 국가정보원에서 확보했다고 19일 밝혔다.

송상교 진화위원장은 "6·25 처형자 명단은 한국전쟁 시기 민간인 희생 진실 규명에 중요한 역할을 할 수 있는 자료"라고 밝혔다.

진화위는 앞서 1·2기 위원회 때 해당 명단을 확보하려 했으나 실패했다.

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진화위, 국정원서 ‘6·25 처형자 명단’ 확보…“민간인 희생 진실 규명에 중요”

입력 2026.06.19 14:28

  • 우혜림 기자

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진실·화해를 위한 과거사정리위원회가 지난 16일 국가정보원에서 확보한 ‘6·25 처형자 명단’. 진화위 제공

진실·화해를 위한 과거사정리위원회가 지난 16일 국가정보원에서 확보한 ‘6·25 처형자 명단’. 진화위 제공

진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진화위)가 한국전쟁 당시 군과 경찰에게 희생된 2만6330명의 ‘처형자 명단’을 국가정보원에서 확보했다고 19일 밝혔다.

진화위는 이날 보도자료를 통해 “지난 16일 오후 국정원에서 ‘6·25 처형자 명단’을 제공받았다”며 “한국전쟁 때 군·경에 의해 희생된 2만6330명의 정보가 담긴 자료”라고 밝혔다.

진화위에 따르면 2055쪽 분량의 처형자 명단은 1978년 중앙정보부(국정원의 전신)가 일선 경찰서를 비롯한 각 기관의 자료를 취합·정리해 만들었다.

송상교 진화위원장은 “6·25 처형자 명단은 한국전쟁 시기 민간인 희생 진실 규명에 중요한 역할을 할 수 있는 자료”라고 밝혔다.

진화위는 앞서 1·2기 위원회 때 해당 명단을 확보하려 했으나 실패했다. 이번 3기 위원회는 지난 2월 출범 직후 해당 자료 확보를 최우선으로 추진했고, 국정원이 적극적으로 협조해 명단을 받게 됐다고 설명했다.

국정원은 “앞으로도 국가의 책임 있는 진실 규명이 필요한 사건의 경우, 진화위의 자료 제출 요구에 즉극 응하겠다”며 “반성과 청산의 자세로 진실 규명에 협조해 과거의 국가적 과오를 바로잡고 국민의 신뢰를 회복하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

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