‘협상 영웅’이냐 ‘트럼프 방패막이’냐···협상 전면 나선 밴스, 차기 대권 달렸다

미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 이행 절차에 착수한 가운데 협상을 이끌 주요 인물로 J D 밴스 미국 부통령이 주목받고 있다. 협상을 성공적으로 이끌면 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 확고한 차기 대선 주자로 자리매김할 수 있지만, 미흡한 협상 결과 또는 결렬 시엔 파행의 후과와 전쟁 책임론을 뒤집어 쓸 수도 있다는 관측이 나온다.

월스트리트저널(WSJ)은 18일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 미·이란 MOU에 따른 60일간의 후속 대화를 이끌 최고위 대표로 밴스 부통령을 임명했다고 보도했다.

트럼프 대통령은 전날 “(60일간 협상이) 잘되면 공은 내가 가져갈 것이고, 잘 안 되면 밴스 부통령을 탓할 것”이라며 책임을 떠넘기는 듯한 발언을 했다. 밴스 부통령은 이날 트럼프 대통령의 해당 발언에 관해 “평소처럼 농담한 것”이라고 웃어넘겼다고 WSJ는 전했다.

밴스 부통령은 미·이란 MOU 합의를 두고 쏟아지는 국내외의 비판을 전면에서 받아치는 중이다. 트럼프 대통령에게 향하는 비판을 막아서며 존재감을 드러낸다는 평가다. 합의 결과도 적극 옹호하고 있다. 그는 이날 백악관에서 이번 합의에 관해 “미국 국민의 승리”라며 “이란이 합의를 이행하지 않더라도, 우리가 현재 보유한 모든 수단과 협상 카드는 고스란히 남아있다”고 했다. 트럼프 대통령을 비판하는 이스라엘 내각 인사들을 향해서도 “정신 차려라”며 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

공화당 내에서도 MOU 후속 논의의 실질적 책임자로 밴스 부통령을 지목하고 있다. 린지 그레이엄 상원의원(사우스캐롤라이나)은 밴스 부통령을 “이번 거래의 설계자”로 지칭했다. 로저 위커 상원의원(미시시피)은 “트럼프 대통령은 힘을 통한 평화를 추구해 왔다. 이번 합의를 추진하는 중재자들이 그 목표를 훼손하지 않기를 바란다”며 트럼프 대통령의 책임 부담을 실무 선으로 분산시키려 했다.

밴스 부통령이 마주한 과제는 녹록치 않다. 첫 협상부터 파열음이 나왔다. 이날 MOU에 따른 60일간의 협상 기간이 시작됐으나 양국 협상단의 첫 실무 협상 일정이 연기됐다.

협상 전면에 나서면서 미국 뿐만 아니라 전 세계의 스포트라이트를 받을 수 있다는 점은 정치인에게 큰 기회지만, 그만큼 반대급부의 리스크가 크다는 게 문제다. WSJ은 “외국 분쟁 개입에 반대하면서 명성을 쌓아온 잠재적 대권 주자 밴스에게는 위험한 선택”이라며 “합의가 붕괴하고 중동이 다시 전쟁에 빠진다면 정치·경제적 후폭풍을 감당해야 할 것”이라고 짚었다.