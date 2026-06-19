[속보] 이 대통령 “트럼프, 북 핵무기 보유 전 조치 못해 아쉽다 언급”

이재명 대통령은 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 만난 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신에게 “북한도 핵무기를 현실적으로 보유하기 이전 단계에서 뭔가 가능한 조치를 했어야 되는데 못해서 아쉽다”고 말했다고 19일 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 연 유럽 순방 결과 브리핑에서 트럼프 대통령이 G7 만찬장에서 “이제 북한 문제에 대해서도 관심을 가져야 될 때가 됐다”고 말했다며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “트럼프 대통령이 김정은 위원장과 (2018년 북·미 싱가포르 정상회담 당시) 함께 뜰을 거니던 사진을 SNS에 올렸다고 본인이 말했다”고 했다.

이 대통령은 “저는 지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다는 점을 분명하게 말씀드렸다”며 “그 점에 대해서 (트럼프 대통령) 본인도 동의했는데 해결 방안이 마땅치 않다는 생각을 가지고 계셨다”고 했다.

이 대통령은 “북핵 문제에 관한 우리의 입장을 좀 자세히 설명을 했다”고 했다. 이 대통령은 “일률적으로 한 번에 처리가 불가능하다”며 “예를 들면 북한은 우리의 판단으로는 일정 수 이상의 핵무기를 실제 이미 보유하고 있는 것 같고, 또 연간 10개에서 20개 정도의 핵무기, 핵폭탄을 만들 수 있는 핵물질을 계속 생산해 내고 있다”고 했다.

이 대통령은 “대륙간 탄도미사일은 거의 마지막 개발 단계에 있는 것으로 보여지는 상태에서 그냥 원론적인 얘기를 하면 접근이 불가능하다”고 말했다고 했다.

이 대통령은 “그래서 그런 상황을 더이상 진척되지 않도록 중단시키는 걸 단기적인 목표로 일단 하고, 그렇다고 비핵화를 포기하지는 말되 지금 당장이 아니라 일단 단계적으로 단기, 중기, 장기로 가자(고 말했다”고 밝혔다.

이 대통령은 “일단 중단하고 안정이 되면 감축을 하든지 하고, 그다음 단계로는 서로 신뢰가 쌓이고 체제가 안전이 보장이 됐다고 하면 그 핵무기 유지 관리 비용이 엄청나게 들기 때문에 체제 위협이 더 판단되는 상황을 서로 만들어서 이제 비핵화를 향해 가면 되지 않냐, 이게 장기 목표로 삼자”고 제안했다고 했다. 이 대통령은 트럼프 대통령이 “ 그것도 뭐 하나의 방법일 수 있겠다 해서 충분히 고민해 보겠다고 말씀했다”고 밝혔다.