충북 보은군 농가 1곳서 과수화상병 추가 발생

올해 들어 충북지역 47곳서 발생 19.37㏊ 피해

충북 지역에서 과수화상병이 빠르게 확산하고 있다.

충북도는 지난 18일 보은군 산외면에 있는 농가 1곳(0.8㏊)에서 과수화상병 감염이 확인됐다고 19일 밝혔다.

이에 따라 올해 들어 과수화상병 감염이 확인된 농가는 청주 11곳(3.18㏊), 충주 9곳(2.86㏊), 음성 7곳(4.09㏊), 보은 7곳(3.37㏊), 괴산 4곳(2.77㏊), 진천 4곳(2.13㏊), 제천 4곳(0.82㏊), 단양 1곳(0.15㏊) 등 8개 시·군 47곳(19.37㏊)으로 늘었다.

농정당국은 지난달 14일 충주시 대소원면의 한 농가에서 과수화상병이 올해 처음 발생한 이후 급속히 확산하는 추세를 보이자 발생 과수원 출입을 제한하고, 감염 나무 제거와 생석회 살포, 매몰 처리 등 방제 작업을 하고 있다.

방제 지침상 감염된 과수가 5% 이상이면 폐원한 뒤 모든 나무를 매몰하고, 그 미만이면 감염된 나무만 제거한다.

세균성 병인 ‘과수화상병’은 주로 사과, 배 등 장미과 식물에서 발생한다.

감염되면 잎과 꽃, 가지, 줄기, 과일 등이 붉은 갈색이나 검은색으로 변하고 마르는 증상이 나타난다.

과수화상병 관련 신고는 시·군 농업기술센터 등 관계기관으로 하면 된다.

한편 올해 들어 현재까지 국내에서는 충북 47곳을 비롯해 경기 26곳, 충남 21곳, 전북 8곳, 강원 6곳, 세종 3곳 등 모두 111곳(46.4㏊)에서 과수화상병 피해가 발생했다.