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본문 요약

라이칭더 대만 총통이 검토 단계에 있는 약 140억달러 규모의 미국 대만 무기 판매안의 신속한 처리를 요청했다.

라이 총통은 무기 판매안의 진행 상황과 관련해 "현재 진행 중"이라며 "대만에 대한 미국의 안보 공약은 변함이 없고 양측은 안보 강화와 대만의 방위 능력 신속한 향상이라는 목표에 공감하고 있다"고 밝혔다.

또 "무기 판매안이 미국 정부의 세부 심사를 거쳐 조속히 승인되기를 기대한다"고 말했다.

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라이칭더 “미국 140억달러 대만 무기 판매안 신속 승인 촉구”

입력 2026.06.19 15:07

  • 백민정 기자

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라이칭더 대만 총통. AFP연합뉴스

라이칭더 대만 총통. AFP연합뉴스

라이칭더 대만 총통이 검토 단계에 있는 약 140억달러(약 21조원) 규모의 미국 대만 무기 판매안의 신속한 처리를 요청했다.

19일 중국시보 등 대만 언론에 따르면 라이 총통은 전날 단오절 연휴를 앞두고 열린 기자회견에서 이 같은 입장을 밝혔다.

라이 총통은 무기 판매안의 진행 상황과 관련해 “현재 진행 중”이라며 “대만에 대한 미국의 안보 공약은 변함이 없고 양측은 안보 강화와 대만의 방위 능력 신속한 향상이라는 목표에 공감하고 있다”고 밝혔다.

또 “무기 판매안이 미국 정부의 세부 심사를 거쳐 조속히 승인되기를 기대한다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 무기 판매안을 승인하지 않을 가능성을 시사했다는 보도와 관련해선 “현재까지 파악한 바로는 미국의 대만 정책에 변화는 없다”고 선을 그었다.

그는 마코 루비오 미 국무장관이 최근 상원 청문회에서 140억 달러 규모의 무기 판매안이 중단된 것이 아니라 검토 단계에 있다고 언급한 점도 강조했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 15일 미·중 정상회담 직후 공개된 폭스뉴스 인터뷰에서 대만 추가 무기 판매 승인 여부에 대해 “아직 승인하지 않았다”며 “승인할 수도 있고 하지 않을 수도 있다”고 말했다.

대만 문제와 관련해선 “현상 유지를 선호하고 전쟁을 원하지 않는다”며 “미국이 지원하니 독립을 추진하자는 식의 상황은 원치 않는다”고도 했다.

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