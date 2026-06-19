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[속보] 이 대통령 “남의 편 쓴다고 하는데 우리 편도 써…정당은 포용적·개방적이어야”

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이재명 대통령은 19일 "일부에서는 '왜 자꾸 남의 편 쓰냐' '같이 싸워온 우리 편은 너무 섭섭하다'는 얘기도 있다고 하는데 객관적으로 봤을 때 우리 편 안 쓴 것 아니다"고 말했다.

이 대통령은 "저의 판단이 100% 옳다고 생각하지 않고, 다른 사람의 의견이 그렇다고 100% 옳다고 생각하지도 않는다"며 "다 틀릴 수도 있고, 다른 것이다. 그 의견도 많이 들어보려고 한다"고 했다.

이 대통령은 또 "저는 정당이란 좀 더 포용적이고 개방적이어야 된다고 생각한다"고 했다.

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[속보] 이 대통령 “남의 편 쓴다고 하는데 우리 편도 써…정당은 포용적·개방적이어야”

입력 2026.06.19 15:13

수정 2026.06.19 15:15

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  • 김병관 기자

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이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7 참석·유럽 순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 19일 “일부에서는 ‘왜 자꾸 남의 편 쓰냐’ ‘같이 싸워온 우리 편은 너무 섭섭하다’는 얘기도 있다고 하는데 객관적으로 봤을 때 우리 편 안 쓴 것 아니다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 연 유럽 순방 결과 브리핑에서 “정당이란 좀 더 포용적이고 개방적이어야 한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “결과를 만드는 것은 결국 사람인데 ‘유능한 인재를 쓰나’ ‘자기편 챙기나’ (국민이) 보고 있다”며 “일을 해야 하는 자리면 가깝다고 쓰는 게 아니라 능력 있는 사람을 써야 할 것”이라고 했다.

이 대통령은 “저의 판단이 100% 옳다고 생각하지 않고, 다른 사람의 의견이 그렇다고 100% 옳다고 생각하지도 않는다”며 “다 틀릴 수도 있고, 다른 것이다. 그 의견도 많이 들어보려고 한다”고 했다.

이 대통령은 또 “저는 정당이란 좀 더 포용적이고 개방적이어야 된다고 생각한다”고 했다. 이 대통령은 “소수 야당일 때는 자기주장 최대한 세게 하고 자기 지지자 최대한 결집해야 살아남는다”며 “그러나 최대 수 집권 여당은 입장이 다르다”고 했다.

이 대통령은 “그렇다고 우리의 기본적인 가치를 버리자는 건 아니다”라며 “둘 다 선택할 수 있도록 힘을 길러야 한다”고 말했다. 이 대통령은 “정부는 이 국가 권력, 나라의 운명과 국민의 삶을 통째로 책임을 맡았지 않았나”라며 “이럴 때는 주장이 아니라 행동과 실천으로 결과로 책임져야 한다”고 했다.

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