[속보] 이 대통령 “남의 편 쓴다고 하는데 우리 편도 써…정당은 포용적·개방적이어야”

이재명 대통령은 19일 “일부에서는 ‘왜 자꾸 남의 편 쓰냐’ ‘같이 싸워온 우리 편은 너무 섭섭하다’는 얘기도 있다고 하는데 객관적으로 봤을 때 우리 편 안 쓴 것 아니다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 연 유럽 순방 결과 브리핑에서 “정당이란 좀 더 포용적이고 개방적이어야 한다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “결과를 만드는 것은 결국 사람인데 ‘유능한 인재를 쓰나’ ‘자기편 챙기나’ (국민이) 보고 있다”며 “일을 해야 하는 자리면 가깝다고 쓰는 게 아니라 능력 있는 사람을 써야 할 것”이라고 했다.

이 대통령은 “저의 판단이 100% 옳다고 생각하지 않고, 다른 사람의 의견이 그렇다고 100% 옳다고 생각하지도 않는다”며 “다 틀릴 수도 있고, 다른 것이다. 그 의견도 많이 들어보려고 한다”고 했다.

이 대통령은 또 “저는 정당이란 좀 더 포용적이고 개방적이어야 된다고 생각한다”고 했다. 이 대통령은 “소수 야당일 때는 자기주장 최대한 세게 하고 자기 지지자 최대한 결집해야 살아남는다”며 “그러나 최대 수 집권 여당은 입장이 다르다”고 했다.

이 대통령은 “그렇다고 우리의 기본적인 가치를 버리자는 건 아니다”라며 “둘 다 선택할 수 있도록 힘을 길러야 한다”고 말했다. 이 대통령은 “정부는 이 국가 권력, 나라의 운명과 국민의 삶을 통째로 책임을 맡았지 않았나”라며 “이럴 때는 주장이 아니라 행동과 실천으로 결과로 책임져야 한다”고 했다.