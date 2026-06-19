한국 춤 150년…3대·4대 춤맥 잇는 거장들의 대향연 열린다

우리 전통 무용의 역사와 예술적 깊이를 한자리에서 만나볼 수 있는 특별한 무대가 열린다

동국예술기획은 창립 37주년을 맞아 오는 21일 서울 국립국악원 예악당에서 ‘제115회 한국의 명인명무전’을 개최한다고 밝혔다. 이번 공연은 ‘한국 춤 150年’을 주제로 우리 춤의 3대와 4대를 이어온 거장들의 춤맥을 확인하는 특별한 축제의 장이 될 전망이다.

‘한국의 명인명무전’은 지난 1990년 11월 21일 국립국악원 우면당에서 첫 발을 내디뎠다. 이후 37년이라는 세월 동안 무대를 이어오며 어느덧 115회를 맞았다. 현재 민간 기획사 주최로 전통예술의 대를 잇는 무대로 자리 잡았다.

이번 무대에는 한국 무용사의 전설적인 거장들인 고 한성준, 고 최승희, 고 조택원, 고 김천흥, 고 이매방, 고 전황 등의 춤을 이어받은 국가무형유산 보유자와 지역무형유산 보유자, 이수자 및 중견·원로 무용가 78명이 출연한다. 150년 동안 전승되어 온 우리 춤의 깊이와 절제미를 입체적으로 조명할 예정이다.

공연 프로그램은 화개무용단 대표 김영옥 외 8명의 ‘진쇠춤’ 축하공연으로 화려한 막을 올린다. 이어 김지원 단국대 교수의 ‘전황류살풀이춤’, 최윤실 외 9명의 ‘진주교방굿거리춤’이 무대를 채운다.

이미주 예술감독 등이 선보이는 ‘김천흥류 춘앵무’, 이용덕 회장 등의 ‘함흥검무’가 이어지며, 영화배우이자 국악인인 오정해가 특별출연해 ‘상주아리랑’을 부르고 공연 전체의 해설을 맡아 관객의 이해를 돕는다.

후반부에는 최윤희의 ‘도살풀이춤’, 이수향 외 4명의 ‘가사호접’, 국가무형유산 보유자 양성옥의 ‘강선영류태평무’가 펼쳐진다. 또한 이길주 보유자 외 10명의 ‘이길주류호남산춤’, 서영님 교수의 ‘조용자류장구춤’에 이어, 최창덕 관장 외 12명이 선보이는 ‘이매방류승무’가 대미를 장식한다. 반주는 유인상 사단법인 민족음악원 악장 외 8명이 라이브로 맡아 현장감을 더한다.

예술총감독을 맡은 박동국 대표는 “이번 공연은 민족의 한과 설움을 노래와 춤으로 승화한 무대”라며 “멋과 낭만, 감성이 흐르는 봄날 국립국악원을 찾는 이들에게 잊지 못할 추억을 안겨줄 것”이라고 밝혔다.