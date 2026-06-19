두산·LG CNS, ‘미래 먹거리’ 데이터센터·로봇·AI 시너지 모색

한 달 내 사업 협력 추진체 구성해 세부 운영 방안 수립하기로

㈜두산과 LG CNS가 인공지능(AI), 에너지, 로보틱스 등 신사업을 아우르는 전방위 사업 협력에 나선다.

두 회사는 전날 서울 강서구 마곡동 소재 LG사이언스파크에서 ‘데이터센터, 수소 드론 물류, AI 전환, 로봇 전환 사업 영역에서 글로벌 경쟁력 확보’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 두 회사가 보유한 핵심 역량을 결합해 미래 성장 동력을 확보하기 위해 마련됐다. 협약 체결일로부터 1개월 이내에 사업 협력 추진체를 구성하고 세부 운영 방안을 수립할 계획이다.

우선 데이터센터, 클라우드 사업에서 시너지를 모색한다. LG CNS가 진행 중인 데이터센터 사업에 두산모빌리티 이노베이션의 고효율 ‘수소연료전지(PEMFC)’를 도입하는 방안을 구체화한다. 이어 ㈜두산이 운영 중인 클라우드·데이터센터 인프라를 LG CNS의 기술력을 바탕으로 고도화하는 방안도 함께 협의해 나갈 예정이다.

친환경 모빌리티를 활용한 물류 혁신에 대해서도 협력한다. 지난해부터 함께 추진해 온 수소연료전지 기반 수직이착륙 비행체 물류 사업을 본격화하기 위한 공동 협력 방안을 마련해 나갈 계획이다.

로봇 전환과 AI 전환 분야에서는 두 회사의 첨단 기술을 융합한다. 로봇·휴머노이드 관련 사업 개발을 위해 수소연료전지와 LG CNS의 로봇 학습·운영 플랫폼을 결합하는 방향으로 협력 구도를 구체화한다.

또 ㈜두산의 ‘AI 에이전트’ 경쟁력 강화를 위해 LG CNS의 에이전틱 AI 플랫폼을 기반으로 한 구체적 활용 사례를 발굴하고 적용 로드맵을 함께 수립하기로 했다. AI 에이전트는 사람이 일일이 명령하지 않아도 스스로 목표를 이해하고, 계획을 세우며, 필요한 도구를 사용해 복잡한 작업을 자율적으로 완수하는 AI 기술을 말한다.

이 밖에도 제조·발전 설비와 대형 플랜트를 대상으로 수소 드론, 디지털 트윈 기술을 접목한 ‘이상 징후 진단·정비 시나리오’ 제안 등 자율형 유지보수 체계 구축에도 힘을 모으기로 했다.

현신균 LG CNS 사장은 “ LG CNS가 보유한 독보적인 AI 전환, 로봇 전환 역량을 두산이라는 강력한 파트너의 기술력과 결합해 시너지 효과를 낼 것”이라며 “제조 현장의 AI 설비 예측부터 로봇을 활용한 산업 혁신까지 실제 사업화로 이어지는 협력 성과를 빠르게 만들어내겠다”고 밝혔다.

유승우 ㈜두산 사장은 “첨단소재, IT, 에너지 분야에서 쌓아온 두산의 고도화된 기술력과 LG CNS의 AI 전환 역량을 결합해 새로운 비즈니스 모델을 구축하겠다”며 “데이터센터부터 로봇, AI까지 아우르는 이번 협력으로 양사의 미래가치를 한층 더 높여 나갈 것”이라고 덧붙였다.