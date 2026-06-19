[속보] 이 대통령, 민주당 내분에 “원수 싸우 듯…죽일 듯 싸우다 진짜 죽이면 어떡하냐”

이재명 대통령은 19일 여당 내분에 대해 “원수 싸우듯 하지 마라”며 “같은 진영 울타리 안에 있는 사람들끼리 경쟁을 하는 게 아니라 전쟁을 해야 되겠나”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 연 유럽 순방 결과 브리핑에서 “민주당 내 경쟁과 갈등에 대해 한 말씀 꼭 하고 싶다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “같은 입장에 있는 같은 진영이라고 하는 울타리 안에 있는 사람들끼리 경쟁을 하는 게 아니라 전쟁을 해야 되겠나”라며 “모욕하고, 헐뜯고, 없는 사실 만들어 공격하고 그러니까 또 억울하다고 그러고 왜 그렇게 하느냐”고 했다.

이 대통령은 “있는 사실에 기초해서 논쟁하고 경쟁해야 한다”며 “허수아비 전법이라고 없는 사실을 지어내면 거기에 막 공격하고 그래서 다른 옆에서 보는 사람이 ‘저기 진짜 있나 봐’ 이것도 하나의 테크닉이라고 생각하는지 모르지만 그거 나쁜 짓”이라고 했다.

이 대통령은 “진짜 죽일 듯이 싸우고 진짜 죽이면 어떡하나”라며 “우리 안의 차이가 아무리 큰들 상대와 싸워 이겨야 한다”고 말했다. 이 대통령은 “경쟁이 전쟁이 되지 않으면 좋겠다”며 “지나면 또 만날 보고 살아야 한다”고 했다.