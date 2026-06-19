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[속보] 이 대통령, 지지율 하락에 “대통령 마음에 안 든다는 사람 늘어난 것…엄중하게 받아들여”

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본문 요약

이재명 대통령이 19일 최근 국정 지지율 하락에 대해 "이재명 대통령 마음에 안 든다는 사람이 늘어난 것 아니겠느냐"고 말했다.

이 대통령은 "그런데 선거일을 기점으로 지지율이 폭락을 하고 있다"며 "엄중하게 받아들인다. 국민의 평가다"라고 말했다.

이 대통령은 "이재명 대통령 마음에 안 든다는 사람이 늘어난 거 아니겠느냐"며 "당에 대해서도 마음에 안 드는 사람, 안 드는 사람이 늘어났겠죠"라고 말했다.

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[속보] 이 대통령, 지지율 하락에 “대통령 마음에 안 든다는 사람 늘어난 것…엄중하게 받아들여”

입력 2026.06.19 15:40

  • 김한솔 기자

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이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 19일 최근 국정 지지율 하락에 대해 “이재명 대통령 마음에 안 든다는 사람이 늘어난 것 아니겠느냐”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 열린 유럽 순방 결과 브리핑에서 6·3 지방선거 이후 국정 지지율 하락에 관한 질문을 받고 이같이 말했다.

이 대통령은 “선거를 기점으로 전후를 나눠본다면 저는 변한 게 없다. 국정은 변한 게 없다”라며 “똑같이 진행되고 있다. 끊임없이 열심히 노력하고 있고 작은 성과들이 있다”고 말했다.

이 대통령은 “그런데 선거일을 기점으로 지지율이 폭락을 하고 있다”며 “엄중하게 받아들인다. 국민의 평가다”라고 말했다. 이 대통령은 “이재명 대통령 마음에 안 든다는 사람이 늘어난 거 아니겠느냐”며 “(여)당에 대해서도 마음에 안 드는 사람, 안 드는 사람이 늘어났겠죠”라고 말했다.

이 대통령은 “그건 냉정한 현실이다. 받아들여야 된다”라고 말했다. 이 대통령은 이어 “결론적으로는 그에 대해서 또 무한 책임을 져야 된다”며 “더 많이 노력해야 된다”고 말했다.

이 대통령은 “(지지율 하락의) 원인을 제거하기 위해서도 애써야 되겠다”며 “여러 가지 분석이 있겠지만 아마 제일 큰 거는 그럴 것이다. ‘먹고 살기 힘들어 죽겠는데 뭘 가지고 싸우는 거야’ ‘도대체 너네들의 그 다툼이라고 하는 게 우리의 삶과 뭔 상관이 있으며 우리가 맡긴 공적 업무와 무슨 상관이 있느냐’가 아닐까 하는 게 제 생각”이라고 말했다.

이 대통령은 “각자에겐 중요한 일이겠지만 우리 국민들께서 보시기에는 화날 만하다”며 “최대한 빨리 이 상황을 정리할 수 있도록 노력해야겠다”고 말했다. 이 대통령은 또 “실망하고 계신 국민 여러분께도 이 말씀을 좀 드리고 싶다”며 “(지금은) 우리가 어떻게 하면 더 나은 상황에서 더 효율적으로 더 국민을 위해서, 국가를 위해서 주어진 원래의 책임을 잘할 수 있을까를 탐구하는 과정”이라고 말했다.

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