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“송파경찰서 무기고 털자” 잠실 시위 기사 댓글 작성자 자수

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위와 관련해 온라인상에 "송파경찰서 무기고 털자"는 댓글을 단 20대 남성이 경찰에 자수했다.

19일 서울 중랑경찰서에 따르면 지난 17일 잠실 개표소 봉쇄 시위 관련 기사에 '송파경찰서 무기고 털고 우리도 민주화 유공자 되어보자'는 댓글을 작성한 20대 남성 A씨가 이날 경찰서에 출석해 조사받았다.

송파경찰서는 잠실 시위가 진행 중인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장을 관할한다.

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“송파경찰서 무기고 털자” 잠실 시위 기사 댓글 작성자 자수

입력 2026.06.19 16:12

수정 2026.06.19 16:27

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  • 우혜림 기자

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경찰, 공중협박 사건 수사 착수

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 진행 중인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 출입문 앞에서 19일 참가자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 진행 중인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 출입문 앞에서 19일 참가자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위와 관련해 온라인상에 “송파경찰서 무기고 털자”는 댓글을 단 20대 남성이 경찰에 자수했다.

19일 서울 중랑경찰서에 따르면 지난 17일 잠실 개표소 봉쇄 시위 관련 기사에 ‘송파경찰서 무기고 털고 우리도 민주화 유공자 되어보자’는 댓글을 작성한 20대 남성 A씨가 이날 경찰서에 출석해 조사받았다. 송파경찰서는 잠실 시위가 진행 중인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장을 관할한다.

A씨는 경찰이 해당 댓글을 공중협박 사건으로 보고 수사에 착수했다는 소식을 듣고 경찰에 자수했다. 그는 이날 조사에서 댓글을 작성한 사실을 인정했다. 경찰은 법리검토를 거쳐 A씨 관련 사건을 처리할 방침이다.

경찰은 “실제 실행 의사와 관계없는 행위는 시민들에게 불안감을 조성하고 사회 안전을 저해하는 명백한 범죄 행위”라고 밝혔다. 경찰은 “개표소 관련 공론장의 취지를 훼손하는 불법 행위는 철저히 수사해 엄정히 처리할 것”이라고 밝혔다.

지난 5일 시작된 잠실 개표소 봉쇄 시위는 이날로 15일째를 맞았다.

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