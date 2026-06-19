베이징에서 울려 퍼진 “대~한민국”···한·중 월드컵 공동응원

주중 한국대사관, 한·중 공동응원 마련

2026 북중미 월드컵 A조 2차전 경기에서 한국 대표팀은 멕시코 대표팀에 0-1로 패했지만 베이징 교민사회에는 열띤 공동 응원의 기억이 남았다. 중국인들도 응원전에 참여해 “힘내라 한국”을 외쳤다.

19일 오전 9시(현지시간) 베이징의 한인 밀집 거주 지역인 왕징 포스코센터 대강당은 경기를 보러 온 이들로 가득 찼다. 태극기를 가져오거나 한국 국가대표팀 유니폼을 입고 온 사람들도 많이 눈에 띄었다. 일부는 중국인이었다.

주중 한국대사관은 이날 북경한국인회, 중국한국상회, 북경총한국유학생연합을 통해 초청한 교민 200명과 중국인 청년들이 함께하는 응원 행사를 마련했다. 스포츠 경기 응원 행사는 보통 동포사회 내에서 해 왔지만, 대사관은 이번에는 공공외교 차원에서 중국인들도 초청했다. 노재헌 주중대사는 이날 기자들과 만난 자리에서 “중국 현지에 워낙 축구를 좋아하는 사람들도 많아 함께 응원하는 자리를 마련하면서 양국 국민이 서로 가까워지는 자리를 마련하고자 했다”고 말했다.

지난 12일 열린 체코와의 경기가 열린 날 중국 소셜미디어에서 한국을 응원하는 목소리가 제법 올라온 바 있다.

경기가 시작되자 관중들은 양손에 든 응원 막대를 부딪치며 일제히 “대한민국! 짝짝짝짝짝”하고 구호를 외쳤다. 한국 대표팀이 개최국 멕시코를 상대로 전반전 밀리지 않는 경기력을 보여주면서 분위기는 더욱더 달아올랐다.

대사관은 공공외교 서포터스(지원단)인 ‘한중 우호수호천사단’에서 활동하거나 한국 정부 초청 장학생 등 한국과 인연이 있는 청년 20여명을 초청했다. 이들이 친구들을 데려오면서 실제로는 40명 가까이가 참석했다.

대사관에 별도로 참가를 신청해서 온 대학생 나피사(20)는 “중국은 이번 월드컵에 진출하지 못해 이렇게 함께 응원할 기회가 없었다”며 “아시아 팀이 잘하는 모습을 보는 것도 기쁘다”고 말했다. 나피사와 친구 아이불락(22), 구디디나(24)는 한국 대표팀이 득점 기회가 빗나갈 때마다 교민들과 똑같이 탄식하고 힘내라고 외치며 손뼉을 쳤다.

후반전 멕시코 대표팀에게 한 골을 먹혔지만 응원 열기는 꺾이지 않았다. 종료 10분을 남겨놓고 한국이 코너킥을 얻어내자 다 같이 “들어가” “들어가”를 외쳤다. 일부 어린이들이 경기가 끝난 후 눈물을 글썽이자 부모들이 “괜찮아. 다음 경기도 있다”며 안아주는 모습도 보였다.

한중 우호수호천사단으로 활동하는 양원쥐안(27)은 “대등한 경기를 펼쳤기 때문에 결과가 더욱 아쉽다”고 말했다. 그는 “경기는 오전 9시에 시작했지만 6~7시부터 사람들이 와 있었다”며 “요즘 중국에 여행을 오거나 교류하는 사람들이 많아져 분위기가 좋다고 느낀다”고 말했다. 장니나(26)는 “K팝도 좋아하고 한국 여행도 자주 갔다”며 “양국이 더욱 가까워지기를 기대한다”고 말했다.

한국 대표팀의 보라색 유니폼을 입고 온 우캉(38)은 “응원에 몰입하기 위해 사서 입었다”며 “인터넷을 보면 한국과 중국인들 서로 싫어하고 사이가 나쁜 거 같지만, 실제 만나서 교류하면 다르다고 생각한다”고 말했다.

한중 우호수호천사단은 주중 대사관이 2014년부터 운영하는 민간외교 지원단으로 올해는 중국 전역과 한국에서 선발된 40명으로 구성돼 있다. 이들은 각종 공공외교 행사에 참석하고 블로그 등에서 한국 홍보 활동을 한다. 대사관은 지난 4월 이후 ‘제1회 한중 청년 대화’와 ‘한중 청년 기업가 포럼’ 등 청년 교류 행사를 연달아 열고 있다.

대사관 관계자는 “이번 행사는 해외 거주하는 우리 국민의 자긍심과 공동체 의식을 높이고, 중국 청년들과 민간 교류를 확대하는 기회가 됐다”며 “앞으로도 청년, 체육, 문화 분야를 중심으로 다양한 교류 사업을 추진해 양국 국민 간 상호 이해와 우호 증진에 기여해 나갈 예정”이라고 말했다.