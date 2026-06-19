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불붙는 부산 사직야구장 재건축 공방···“재건축이 현실적” vs “북항 돔구장 짓자”

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본문 요약

부산 사직야구장 재건축 사업을 둘러싸고 정치권에서 비판의 목소리가 나온다.

그는 지난 15일 부산시청에서 열린 언론 간담회에서 "야구장 공사비 1조3000억원 중 부산항만공사가 44%인 6300억 원의 땅값을 떠맡으면, 나머지 56%는 민간이 맡아 수익을 창출할 수 있다"며 "시민공모주 추진도 고민 중"이라고 말했다.

전 당선인은 또 "국회의원 시절 구포 가축시장을 폐쇄하면서 상인들에게 대체 생계수단을 마련해 준 경험이 있다"며 "야구 경기가 열릴 때 인근 상권에 10억 원 정도가 풀리는 것으로 추산된다. 야구장을 옮기더라도 사직동 인근 상권의 생계에 타격이 없도록 할것"이라고 말했다.

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불붙는 부산 사직야구장 재건축 공방···“재건축이 현실적” vs “북항 돔구장 짓자”

입력 2026.06.19 16:18

  • 김준용 기자

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서지영 국민의힘 의원이 19일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 의원실 제공

서지영 국민의힘 의원이 19일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 의원실 제공

부산 사직야구장 재건축 사업을 둘러싸고 정치권에서 비판의 목소리가 나온다.

서지영 국민의힘 의원(부산 동래)은 19일 국회에서 기자회견을 열고 “사직야구장 재건축은 국비 299억 원이 확보된 사안”이라며 “국비까지 확보된 사직구장 재건축을 즉각 이행하라”고 말했다. 서 의원은 “(사직운동장 재건축 사업은)이재명 정부의 행안부 중앙투자심사를 통과한 사업”이라고 강조했다.

서 의원이 기자회견에 나선 이유는 전재수 부산시장 당선인의 주요 공약이 북항 개폐형 돔구장 건설이기 때문이다. 하지만 전 당선인의 공약을 두고 사직운동장 인근 상인 일부를 중심으로 반발의 목소리가 나왔다. 사직야구장이 동래구 상권의 핵심 집객 시설인 탓이다.

사직야구장에서는 매시즌 약 70차례의 경기가 열린다. 2024년 관중 123만2840명을 기록했다. 지난해에는 7월기준 홈 48경기만에 누적 관중 100만1312명을 기록하기도 했다.

서 의원은 “사직야구장은 단순 체육시설을 넘어선 상징성을 갖는다. 부산 연고 프로야구단의 홈구장이자, 부산 야구의 중심지”라며 “지난 수십 년간 지역 상권을 위한 핵심시설이었다”고 말했다.

전재수 부산시장 당선인이 지난 15일 부산시청 기자실에서 간담회를 진행하고 있다. 김준용 기자

전재수 부산시장 당선인이 지난 15일 부산시청 기자실에서 간담회를 진행하고 있다. 김준용 기자

전 당선인은 북항 돔구장 건설을 추진한다는 입장이다. 그는 지난 15일 부산시청에서 열린 언론 간담회에서 “야구장 공사비 1조3000억원 중 부산항만공사(BPA)가 44%인 6300억 원의 땅값을 떠맡으면, 나머지 56%는 민간이 맡아 수익을 창출할 수 있다”며 “시민공모주 추진도 고민 중”이라고 말했다.

전 당선인은 또 “국회의원 시절 구포 가축시장을 폐쇄하면서 상인들에게 대체 생계수단을 마련해 준 경험이 있다”며 “야구 경기가 열릴 때 인근 상권에 10억 원 정도가 풀리는 것으로 추산된다. 야구장을 옮기더라도 사직동 인근 상권의 생계에 타격이 없도록 할것”이라고 말했다.

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