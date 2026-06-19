삼성전자가 오는 29일 광주에 반도체 후공정 공장 건설을 발표할 것으로 알려지자 광주 지역이 들썩이고 있습니다. 신설 공장 부지로는 광주 첨단 3지구가 유력하게 거론되는데요. 현재 광주에 기반을 둔 글로벌 후공정 기업 앰코테크놀로지도 1조원대 공장 증설을 추진하고 있죠. SK하이닉스도 광주·전남 등 호남권에 후공정 공장 신설을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

반도체 생산의 앞단계인 ‘전공정’이 웨이퍼를 자르고 그 위에 회를 새기는 작업이라면, ‘후공정’은 웨이퍼를 쌓고 묶는 패키징 작업과 결과물을 검수하는 작업 등을 포함합니다. 최근 패키징 작업이 반도체 성능에 미치는 영향이 커지면서 후공정 작업의 중요성이 높아지는 추세입니다.

특히 인공지능(AI) 반도체와 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 늘고 정부의 지역균형 발전 기조와도 맞물리면서 광주가 ‘반도체 거점도시’로 도약할 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다. 다만 ‘첨단 패키징 거점’이 되기 위해서는 몇 가지 조건이 충족돼야 합니다.

첨단 공정이냐, 범용 물량 보완기지냐

우선 관심사는 ‘어떤’ 패키징 공정이 광주에 오느냐 입니다. HBM과 같은 제품에는 첨단 패키징 공정이 적용됩니다. 얼마나 촘촘하게 웨이퍼를 쌓느냐가 첨단 공정의 핵심입니다. 부가가치도 단순히 웨이퍼를 연결하는 범용 공정보다 훨씬 큽니다.

하지만 삼성전자는 이미 충남 천안·온양 등에 HBM을 위한 첨단 패키징 거점을 두고 있습니다. 이곳들은 전공정을 하는 공장에 가까워 물류 이동과 공정 결과 점검에 유리합니다. SK하이닉스도 현재 청주에 19조원 규모로 HBM 등을 위한 패키징 공장을 신설 중이라 다른 곳에 또 공장을 지을 명분이 적습니다.

결국 광주 투자가 현실화되더라도 범용 조립·테스트 물량을 맡는 보완기지가 될 가능성도 거론됩니다. 물론 범용 공정이 꼭 나쁜 것은 아닙니다. 실무 인력이 많이 필요해 오히려 고용 유발 효과는 기술 집약적인 첨단 공정보다 높을 수 있습니다. 하지만 패키징 반도체 전략 거점이라는 목표에서는 멀어질 수밖에 없습니다.

일부 첨단 공정과 범용 공정이 함께 운영되는 보완형 거점으로 추진될 수도 있습니다. 최근 AI 반도체에 대한 수요가 늘어나고 있는 만큼 일부 물량을 광주에 배정할 수 있다는 것이죠. 정부도 지난해 12월 반도체 육성전략 보고회에서 광주를 첨단 패키징 거점으로 명시했습니다. 민형배 전남·광주특별시장 당선인도 지난 4월 “전남·광주를 AI 반도체 수도로 만들 것”이라는 구상을 밝혔죠. 결국 기업과 정부가 어떤 식으로 결단을 내리냐에 따라 광주에 신설될 공장의 성격이 달라질 것으로 보입니다.

협력사 생태계 만들어질까

삼성전자 공장 신설을 넘어 협력사 생태계가 꾸려지는지도 중요합니다. 패키징 공정 거점으로 유명한 말레이시아의 페낭은 6500개의 전기·전자 분야 공급업체 네트워크가 형성돼 있습니다. 패키징과 검수 등 후공정에 관한 모든 것을 다룰 수 있다는 것이 페낭의 핵심 경쟁력인 셈이죠.

이런 생태계 구축을 위해서는 현재 충청권에 모여 있는 패키징 소재·부품 및 테스트 협력사들이 함께 움직여줘야 합니다. 삼성전자·SK하이닉스에 납품할 물량이 안정적으로 보장될지가 관건입니다. SFA반도체와 하나마이크론 등 주요 후공정 기업은 대부분 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 수요 의존도가 크기 때문이죠.

부지 확보도 변수가 될 수 있습니다. 첨단3지구는 총 110만평 규모이지만, 실제 산업시설용지는 제한적입니다. 삼성전자도 15만평 부지를 첨단3지구에 다 짓지 못해 인근 전남 장성까지 공장을 확대하는 방안을 고려 중인 것으로 알려졌습니다. 결국 단순 공장 이전이 아니라 생태계 구축을 위해서는 협력사가 들어설 공장 부지와 클린룸·전력용수 공급망 등 인프라 구축에 대한 로드맵이 명확하게 나와야 한다는 얘기가 나옵니다.

산학연 인력수급 체계 구축 필요성도

인력을 어떻게 확충할지도 관건입니다. 패키징 특성상 전공정 팹보다 실무 엔지니어와 유지보수 인력 등 현장 인력 수요가 상대적으로 큽니다. 현재 업계에서는 경기 용인·동탄을 고급 인력이 근무지로 고려하는 ‘남방한계선’이라고 부릅니다. 그 아래 지역은 일자리가 있어도 거주 여건 등을 고려해 쉽게 가지 않는다는 것이죠. 그만큼 수도권에 반도체 우수 인력이 집중돼 있습니다.

광주도 자체적으로 반도체 인력 양성을 위해 노력을 하고 있습니다. 전남대는 현재 연간 360명 규모의 반도체 전문인력을 양성한다는 계획을 세웠습니다. 조선대도 2024년부터 반도체 첨단패키징 전문인력양성사업에 선정돼 2030년까지 60명 이상의 석·박사급 고급 인력 배출을 목표로 하고 있습니다.

대규모 패키징 공장이 실제 가동되면 연구 인력 외에도 장비 운용, 공정 관리 및 테스트 등을 담당할 현장 실무 인력이 훨씬 많이 필요합니다. 아직 광주에는 이런 실무형 인력 양성 기관이 부족합니다. 최근에는 지역대학뿐 아니라 기업, 정부 연구기관 등이 참여한 직무 교육기관 도입이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다.

페낭도 안정적인 인력 공급을 위해 민간 기업·정부·학계가 참여한 산업주도형 훈련기관(PSDC)을 만들었습니다. 이론교육보다 실무 중심 교육으로, 설립 후 총 25만명이 거쳐 간 지역 대표 산학교육기관이 됐죠.

김정식 연세대 경제학과 교수는 19일 “산업 클러스터가 만들어지기 위해서는 고급 인력이 주거할 환경이 만들어져야 하고, 중요한 것이 대학 등 교육 여건과 KTX 등 교통 여건”이라며 “공장 이전만이 아니라 전반적인 산업 인프라 설계도 맞물려 이뤄져야 한다”고 말했습니다.