갤럭시·현대차 쓰는 교황, 트럼프 옆 앉게 해준 마크롱…이 대통령, 90분간 유럽 순방 브리핑

유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 19일 브리핑을 열고 순방 성과를 설명했다. 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 주요 7개국(G7) 만찬 옆자리에 앉아 대화를 나누고 레오 14세 교황의 삼성 스마트워치를 구경하는 등 순방 중 일화를 직접 소개했다. 90분 넘게 진행된 브리핑에서 이 대통령은 최근 불거진 당·청 갈등과 보완수사권, 투표용지 부족 사태 등 현안에 관한 입장도 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 “이번 유럽 방문과 G7 정상회의 참석을 통해서 지난 1년 동안 대한민국 위상과 대한민국에 대한 국제사회의 기대가 확실히 높아졌음을 피부로 느낄 수 있었다”고 밝혔다. 이 대통령이 직접 순방 성과를 브리핑한 것은 취임 후 처음이다. 대통령집무실을 용산에서 청와대로 이전한 후 이 대통령이 춘추관 브리핑룸에 선 것도 이번이 처음이다.

이 대통령은 G7 정상회의를 계기로 트럼프 대통령과 만나 북한 문제에 대해 나눈 대화를 상세히 전했다. 이 대통령은 트럼프 대통령이 자신에게 “북한도 핵무기를 현실적으로 보유하기 이전 단계에서 뭔가 가능한 조치를 했어야 되는데 못해서 아쉽다”고 말했다고 밝혔다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 “지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다”며 “대륙간탄도미사일은 거의 마지막 개발 단계에 있는 것으로 보여지는 상태에서 그냥 원론적인 얘기를 하면 접근이 불가능하다”고 말했다고 전했다. 그는 “그래서 그런 상황을 더이상 진척되지 않도록 중단시키는 걸 단기적인 목표로 일단 하고, 그렇다고 비핵화를 포기하지는 말되 지금 당장이 아니라 일단 단계적으로 단기, 중기, 장기로 가자(고 말했다)”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “그것도 하나의 방법일 수 있겠다. 충분히 고민해 보겠다”고 말했다고 한다.

이 대통령은 또 트럼프 대통령이 “북·미 대화에 관해서 답답해했다”며 “저한테 방법이 뭐냐, 이런 것도 물어봤다”고 전했다. 이 대통령은 “결국 북핵 문제, 체제 안전의 문제”라며 “이게 지금 같은 방식으로는 해결이 되지 않는다. 제재와 압박이 효과가 없다”고 말했다고 밝혔다. 트럼프 대통령도 이 대통령 의견에 공감을 표했다고 한다.

이 대통령은 순방 기간 불거진 당·청 갈등에 관한 질문에 “더 잘 되기 위한 과정이라고 생각한다”며 “이론가, 운동가와 정치인은 다르다”고 밝혔다. 이 대통령은 “정부의 국정 성과는 결국 당에 귀속된다”며 “정당이란 좀 더 포용적이고 개방적이어야 한다”고 말했다.

이 대통령은 여권 내 분열에 대해 “원수 싸우듯 하지 마라”며 “같은 진영 울타리 안에 있는 사람들끼리 경쟁을 하는 게 아니라 전쟁을 해야 되겠나”라고 했다. 6·3 지방선거 이후 하락세를 보이는 국정 지지율을 두고는 “엄중하게 받아들인다. 국민의 평가다”라며 “이 대통령 마음에 안 든다는 사람이 늘어난 것 아니겠느냐”고 말했다.

이 대통령은 검찰 보완수사권 논의를 두고는 “정치적 슬로건으로 활용되는 측면이 없지 않다”며 “악용될 여지가 없는 아주 예외적인 경우까지 다 봉쇄해놓으면 나중에 문제가 생길 수 있다”고 밝혔다. 그는 지방선거 때 투표용지 부족 사태를 초래한 중앙선거관리위원회와 관련해 “여야 간에 의견을 일치가 된다면 선관위에 관한 원포인트 개헌이라도 해야 되지 않을까 생각한다”며 “필요하다면 대통령이 (개헌안을) 발의하는 한이 있더라도 (개헌을 해야 한다)”라고 말했다.

이 대통령은 이날 당초 예정된 30분을 훌쩍 넘겨 90분 넘게 브리핑을 진행했다. 이 대통령은 순방 기간 중 만난 정상들과 레오 14세 교황과의 일화도 소개했다. 이 대통령은 “(레오 14세 교황이) 시커먼 시계를 차고 계시면서 이게 뭔지 아냐고, 삼성 시계(스마트워치)라고 (했다)”라며 “전화기도 갤럭시를 쓴다, 그리고 차도 현대차 탄다고 말씀하시더라”고 밝혔다.

이 대통령은 또 G7 주최국 정상인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 배려로 공식 만찬에서 트럼프 대통령의 바로 옆자리에 앉을 수 있었다고 전했다. 그는 “(트럼프 대통령과) 얘기할 거리가 많을 것 같아서 일부러 그랬다고 (마크롱 대통령이) 저한테 생색도 내셨는데, 이 자리를 빌려 감사드린다”며 “90분이 넘는 긴 시간에 옆자리에서 계속 대화할 기회가 있었기 때문에 (트럼프 대통령과) 정말 깊이 있는 대화가 가능했다. 오히려 정상회담 시기보다 훨씬 더 나았던 것 같다”고 말했다.