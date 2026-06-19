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갤럭시·현대차 쓰는 교황, 트럼프 옆 앉게 해준 마크롱…이 대통령, 90분간 유럽 순방 브리핑

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본문 요약

유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 19일 브리핑을 열고 순방 성과를 설명했다.

이 대통령은 트럼프 대통령이 자신에게 "북한도 핵무기를 현실적으로 보유하기 이전 단계에서 뭔가 가능한 조치를 했어야 되는데 못해서 아쉽다"고 말했다고 밝혔다.

이 대통령은 트럼프 대통령에게 "지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다"며 "대륙간탄도미사일은 거의 마지막 개발 단계에 있는 것으로 보여지는 상태에서 그냥 원론적인 얘기를 하면 접근이 불가능하다"고 말했다고 전했다.

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갤럭시·현대차 쓰는 교황, 트럼프 옆 앉게 해준 마크롱…이 대통령, 90분간 유럽 순방 브리핑

입력 2026.06.19 17:08

수정 2026.06.19 18:18

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  • 민서영 기자

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이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령이 19일 브리핑을 열고 순방 성과를 설명했다. 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 주요 7개국(G7) 만찬 옆자리에 앉아 대화를 나누고 레오 14세 교황의 삼성 스마트워치를 구경하는 등 순방 중 일화를 직접 소개했다. 90분 넘게 진행된 브리핑에서 이 대통령은 최근 불거진 당·청 갈등과 보완수사권, 투표용지 부족 사태 등 현안에 관한 입장도 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 “이번 유럽 방문과 G7 정상회의 참석을 통해서 지난 1년 동안 대한민국 위상과 대한민국에 대한 국제사회의 기대가 확실히 높아졌음을 피부로 느낄 수 있었다”고 밝혔다. 이 대통령이 직접 순방 성과를 브리핑한 것은 취임 후 처음이다. 대통령집무실을 용산에서 청와대로 이전한 후 이 대통령이 춘추관 브리핑룸에 선 것도 이번이 처음이다.

이 대통령은 G7 정상회의를 계기로 트럼프 대통령과 만나 북한 문제에 대해 나눈 대화를 상세히 전했다. 이 대통령은 트럼프 대통령이 자신에게 “북한도 핵무기를 현실적으로 보유하기 이전 단계에서 뭔가 가능한 조치를 했어야 되는데 못해서 아쉽다”고 말했다고 밝혔다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 “지금은 다른 나라를 대하는 방식으로 북핵 문제를 접근하면 안 된다”며 “대륙간탄도미사일은 거의 마지막 개발 단계에 있는 것으로 보여지는 상태에서 그냥 원론적인 얘기를 하면 접근이 불가능하다”고 말했다고 전했다. 그는 “그래서 그런 상황을 더이상 진척되지 않도록 중단시키는 걸 단기적인 목표로 일단 하고, 그렇다고 비핵화를 포기하지는 말되 지금 당장이 아니라 일단 단계적으로 단기, 중기, 장기로 가자(고 말했다)”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “그것도 하나의 방법일 수 있겠다. 충분히 고민해 보겠다”고 말했다고 한다.

이 대통령은 또 트럼프 대통령이 “북·미 대화에 관해서 답답해했다”며 “저한테 방법이 뭐냐, 이런 것도 물어봤다”고 전했다. 이 대통령은 “결국 북핵 문제, 체제 안전의 문제”라며 “이게 지금 같은 방식으로는 해결이 되지 않는다. 제재와 압박이 효과가 없다”고 말했다고 밝혔다. 트럼프 대통령도 이 대통령 의견에 공감을 표했다고 한다.

이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 19일 청와대 춘추관에서 열린 G7참석·유럽순방 결과 브리핑에서 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 순방 기간 불거진 당·청 갈등에 관한 질문에 “더 잘 되기 위한 과정이라고 생각한다”며 “이론가, 운동가와 정치인은 다르다”고 밝혔다. 이 대통령은 “정부의 국정 성과는 결국 당에 귀속된다”며 “정당이란 좀 더 포용적이고 개방적이어야 한다”고 말했다.

이 대통령은 여권 내 분열에 대해 “원수 싸우듯 하지 마라”며 “같은 진영 울타리 안에 있는 사람들끼리 경쟁을 하는 게 아니라 전쟁을 해야 되겠나”라고 했다. 6·3 지방선거 이후 하락세를 보이는 국정 지지율을 두고는 “엄중하게 받아들인다. 국민의 평가다”라며 “이 대통령 마음에 안 든다는 사람이 늘어난 것 아니겠느냐”고 말했다.

이 대통령은 검찰 보완수사권 논의를 두고는 “정치적 슬로건으로 활용되는 측면이 없지 않다”며 “악용될 여지가 없는 아주 예외적인 경우까지 다 봉쇄해놓으면 나중에 문제가 생길 수 있다”고 밝혔다. 그는 지방선거 때 투표용지 부족 사태를 초래한 중앙선거관리위원회와 관련해 “여야 간에 의견을 일치가 된다면 선관위에 관한 원포인트 개헌이라도 해야 되지 않을까 생각한다”며 “필요하다면 대통령이 (개헌안을) 발의하는 한이 있더라도 (개헌을 해야 한다)”라고 말했다.

이 대통령은 이날 당초 예정된 30분을 훌쩍 넘겨 90분 넘게 브리핑을 진행했다. 이 대통령은 순방 기간 중 만난 정상들과 레오 14세 교황과의 일화도 소개했다. 이 대통령은 “(레오 14세 교황이) 시커먼 시계를 차고 계시면서 이게 뭔지 아냐고, 삼성 시계(스마트워치)라고 (했다)”라며 “전화기도 갤럭시를 쓴다, 그리고 차도 현대차 탄다고 말씀하시더라”고 밝혔다.

이 대통령은 또 G7 주최국 정상인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 배려로 공식 만찬에서 트럼프 대통령의 바로 옆자리에 앉을 수 있었다고 전했다. 그는 “(트럼프 대통령과) 얘기할 거리가 많을 것 같아서 일부러 그랬다고 (마크롱 대통령이) 저한테 생색도 내셨는데, 이 자리를 빌려 감사드린다”며 “90분이 넘는 긴 시간에 옆자리에서 계속 대화할 기회가 있었기 때문에 (트럼프 대통령과) 정말 깊이 있는 대화가 가능했다. 오히려 정상회담 시기보다 훨씬 더 나았던 것 같다”고 말했다.

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