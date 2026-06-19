조 1위는 물 건너 간 홍명보호…그렇다면 32강은 확실할까

한국 축구가 조별리그 마지막 경기에서 운명을 결정짓는다. 멕시코전 패배로 조 1위 가능성은 사라졌지만, 32강 진출 싸움에서는 한국이 여전히 유리하다. 남아프리카공화국과의 최종전에서 비기기만 해도 32강행을 확정한다. 반면 패하면 다른 경기 결과를 지켜봐야 하는 심각한 처지에 놓인다.

한국은 19일 멕시코 사포판 과달라하라에서 열린 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전에서 멕시코에 0-1로 졌다. 체코와의 1차전 승리(2-1)를 바탕으로 승점 3을 유지한 한국은 조 2위에 자리했다. 멕시코는 2연승으로 승점 6을 쌓아 조 1위와 32강 진출을 조기에 확정했다. 같은 날 열린 다른 경기에서는 체코와 남아공이 1-1로 비겼다. 두 팀은 모두 1무 1패(승점 1)를 기록했고, 골득실에서 앞선 체코가 3위, 남아공이 4위다.

48개국 체제로 확대된 이번 월드컵에서는 각 조 1·2위가 32강에 직행한다. 여기에 조 3위 12개 팀 가운데 성적이 좋은 8개 팀도 토너먼트에 합류한다.

한국은 25일 남아공과 조별리그 최종전을 치른다. 같은 시간 멕시코와 체코도 맞붙는다.

한국이 남아공을 이기면 승점 6이 돼 자력으로 조 2위를 확보한다. 체코가 멕시코를 꺾더라도 승점 4에 머물기 때문이다. 무승부도 충분하다. 한국은 승점 4를 기록하게 되고, 체코가 멕시코를 이겨 승점 4로 따라오더라도 순위는 한국이 앞선다. 한국이 조별리그 첫 경기에서 체코를 2-1로 꺾었기 때문이다. 이번 대회는 승점이 같을 경우 동률 팀 간 승점과 골득실, 다득점 등 승자승 기준을 먼저 따진 뒤 전체 골득실과 다득점, 페어플레이 점수 순으로 순위를 결정한다.

변수는 패배다. 한국이 남아공에 지면 승점 3에 머무르고, 남아공은 승점 4로 한국을 추월한다. 여기에 체코가 멕시코를 꺾으면 체코 역시 승점 4가 돼 한국은 조 최하위인 4위로 밀려 탈락한다. 다만 체코가 멕시코를 이기지 못하면 한국은 조 3위에 오를 수 있다. 이 경우 다른 조 3위 팀들과 성적을 비교해 32강 진출 여부가 결정된다. 조 3위 진출은 대진 면에서 부담이 따른다. 독일이 속한 E조나 벨기에가 있는 G조 1위와 맞붙을 가능성이 높기 때문이다. 조별리그를 통과하더라도 32강부터 강호와 싸워야 할 수도 있다.