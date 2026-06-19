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이강인 “되돌릴 수 없는 지난 경기···남아공전서 꼭 승리하겠다”

입력 2026.06.19 19:08

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한국 축구대표팀 이강인이 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 멕시코와 경기에서 상대 선수와 신경전을 벌이고 있다. 과달라하라 | 연합뉴스

한국 축구대표팀 이강인이 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 멕시코와 경기에서 상대 선수와 신경전을 벌이고 있다. 과달라하라 | 연합뉴스

이강인(파리 생제르맹)이 멕시코전 패배를 곱씹으며 남아프리카공화국(이하 남아공)과 조별리그 최종전에서는 더 좋은 활약을 하겠다고 다짐했다.

이강인은 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전이 끝난 뒤 “승리하려고 최선을 다해 준비했는데 매우 아쉽다”며 “이미 지난 경기고 되돌릴 수 없다. 다음 경기가 빨리 와서 좋은 모습을 보이고, 좋은 결과를 낼 수 있게 하겠다”고 다짐했다.

한국은 이날 멕시코에 0-1로 패했다. 체코와 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀던 한국은 이날도 승리했다면 조 1위 및 32강 진출을 조기에 확정지을 수 있었다. 하지만 1골 차로 패하면서 오는 25일 열리는 남아공과의 조별리그 마지막 3차전에서 32강 진출을 노리게 됐다.

한국 축구대표팀 이강인이 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 멕시코와의 경기에서 슛을 하고 있다. 과달라하라 | 문재원 기자

한국 축구대표팀 이강인이 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 멕시코와의 경기에서 슛을 하고 있다. 과달라하라 | 문재원 기자

이강인은 이날 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠)과 공격 삼각 편대의 한 축을 이루고 풀타임을 뛰었다. 마요르카 시절 은사인 하비에르 아기레 멕시코 축구대표팀 감독이 전날 기자회견에서 “이강인을 막을 수 있다. 공을 잡는 것을 막겠다”고 공언했는데, 실제로 이강인은 이날 멕시코의 집중 견제에 시달렸다. 그럼에도 특유의 볼 컨트롤 및 탈압박 능력, 그리고 재치있는 패스로 제 역할을 다해냈다.

이강인은 “선제골을 내준 뒤 상대가 수비적인 부분에서 더 잘 정비를 했고, 더 신경을 썼던 것 같다”며 “그래서 우리가 공격하는데 어려움을 겪었다”고 복기했다. 이어 “멕시코가 너무 잘 준비했다. 최선을 다했다”고 덧붙였다.

이강인은 이날 경기 시작 4분 만에 공을 뺏으려는 과정에서 루이스 로모의 발을 밟아 경고를 받았다. 이후 플레이에 위축이 될 수 있었다. 이강인은 “당연히 예상치 못한 경고였다. 이후 좀 더 적극적으로 하기 어려웠다”면서도 “위축되거나 그러지는 않았다”고 말했다. 그러면서 “어떻게 하면 팀에 최대한 도움이 많이 될지 생각한다. 다음 경기에서도 팀에 많은 도움이 되기 위해 잘 준비하겠다”고 강조했다.

이제 이강인은 남아공전을 정조준한다. 그는 “남은 남아공전에서 더 잘해서 꼭 32강에 진출하겠다. 32강에서도 더 좋은 모습으로 16강, 8강에 가고 계속 그렇게 해야 할 것 같다”고 각오를 다졌다.

한국 축구대표팀 이강인이 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 멕시코와 경기에서 패한 뒤 아쉬워하고 있다. 과달라하라 | 연합뉴스

한국 축구대표팀 이강인이 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 멕시코와 경기에서 패한 뒤 아쉬워하고 있다. 과달라하라 | 연합뉴스

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