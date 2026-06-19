이강인(파리 생제르맹)이 멕시코전 패배를 곱씹으며 남아프리카공화국(이하 남아공)과 조별리그 최종전에서는 더 좋은 활약을 하겠다고 다짐했다.

이강인은 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전이 끝난 뒤 “승리하려고 최선을 다해 준비했는데 매우 아쉽다”며 “이미 지난 경기고 되돌릴 수 없다. 다음 경기가 빨리 와서 좋은 모습을 보이고, 좋은 결과를 낼 수 있게 하겠다”고 다짐했다.

한국은 이날 멕시코에 0-1로 패했다. 체코와 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀던 한국은 이날도 승리했다면 조 1위 및 32강 진출을 조기에 확정지을 수 있었다. 하지만 1골 차로 패하면서 오는 25일 열리는 남아공과의 조별리그 마지막 3차전에서 32강 진출을 노리게 됐다.

이강인은 이날 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠)과 공격 삼각 편대의 한 축을 이루고 풀타임을 뛰었다. 마요르카 시절 은사인 하비에르 아기레 멕시코 축구대표팀 감독이 전날 기자회견에서 “이강인을 막을 수 있다. 공을 잡는 것을 막겠다”고 공언했는데, 실제로 이강인은 이날 멕시코의 집중 견제에 시달렸다. 그럼에도 특유의 볼 컨트롤 및 탈압박 능력, 그리고 재치있는 패스로 제 역할을 다해냈다.

이강인은 “선제골을 내준 뒤 상대가 수비적인 부분에서 더 잘 정비를 했고, 더 신경을 썼던 것 같다”며 “그래서 우리가 공격하는데 어려움을 겪었다”고 복기했다. 이어 “멕시코가 너무 잘 준비했다. 최선을 다했다”고 덧붙였다.

이강인은 이날 경기 시작 4분 만에 공을 뺏으려는 과정에서 루이스 로모의 발을 밟아 경고를 받았다. 이후 플레이에 위축이 될 수 있었다. 이강인은 “당연히 예상치 못한 경고였다. 이후 좀 더 적극적으로 하기 어려웠다”면서도 “위축되거나 그러지는 않았다”고 말했다. 그러면서 “어떻게 하면 팀에 최대한 도움이 많이 될지 생각한다. 다음 경기에서도 팀에 많은 도움이 되기 위해 잘 준비하겠다”고 강조했다.

이제 이강인은 남아공전을 정조준한다. 그는 “남은 남아공전에서 더 잘해서 꼭 32강에 진출하겠다. 32강에서도 더 좋은 모습으로 16강, 8강에 가고 계속 그렇게 해야 할 것 같다”고 각오를 다졌다.