경찰 “핸드볼경기장 무단침입 피의자 3명 특정…경찰 출석 요구”

서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 발생한 무단 침입 사건과 관련해 경찰이 피의자들의 신원을 특정하고 수사에 속도를 내고 있다. 경찰은 이른바 ‘투표용지 부족 사태’ 항의 집회 과정에서 발생한 각종 불법행위에 대해서도 엄정 대응 방침을 밝혔다.

서울 송파경찰서는 지난 7일 발생한 핸드볼경기장 지하 무단 침입 사건과 관련해 피의자 3명의 신원을 특정했으며 이들을 출석시켜 조사할 예정이라고 19일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난 7일 오후 11시쯤 남성 3명이 핸드볼경기장 1~3번 출입문 인근 기계실 진입을 시도했다가 경비원에게 적발돼 퇴장 조치됐다. 이후 시설 관리 주체는 이들을 상대로 고소장을 제출했다.

경찰은 대한체육회 관계자의 핸드볼경기장 출입을 막은 사건에 대해서도 수사를 진행 중이다. 채증 자료 등을 분석한 결과 현재 9명을 대상으로 수사하고 있으며 이 가운데 신원이 확인된 2명에게는 출석을 요구한 상태다.

여자 핸드볼 주니어 대표팀 소지품 수색 사건과 관련해서는 모두 5명을 대상으로 수사를 이어가고 있다. 경찰은 이 중 3명의 신원을 특정했으며 1명에 대한 조사를 마쳤다. 나머지 2명에게도 출석을 요구했다.

취재기자 폭행 사건의 경우 3명을 대상으로 수사가 진행되고 있다. 경찰은 이들 모두의 신원을 특정해 출석을 요구했다고 밝혔다.

경찰은 이들 4건 외에도 경찰관을 상대로 한 불법 의심 행위 9건과 시민 간 폭행 등 18건을 수사하고 있다고 밝혔다.

경찰 관계자는 “모든 불법행위에 대해 끝까지 추적해 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응할 방침”이라고 말했다.