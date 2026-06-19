맛으로 만난 남과 북···전주서 ‘평화를 비비다’

북향민·요리전문가, 남북 공통 음식 주제로 이색 요리 경연···언감자떡 최우수상

음식을 매개로 남북 간 이질감을 허물고 일상 속 평화를 모색하는 교류의 장이 전북 전주에서 열렸다.

전북통일교육센터와 민주평화통일자문회의 전주시협의회는 19일 전주 한국전통문화전당에서 ‘남북요리사, 평화를 비비다’ 행사를 개최했다. 자연음식문화원과 (사)전북겨레하나, 전북하나센터가 공동 주관했다.

이번 행사는 북향민과 남측 요리 전문가들이 비빔밥·떡·만두·국수·순대·간편식 등 남북이 공유하는 음식 문화를 주제로 요리 경연을 펼치는 방식으로 진행됐다. 남측은 전주비빔밥과 감자송편, 규아상, 올챙이국수, 오징어순대를 선보였고, 북측은 해주비빔밥과 언감자떡, 입쌀밴새, 농마국수, 아바이순대, 두부밥을 내놓으며 서로의 식문화를 소개했다. 사전 모집된 시민체험단 12개 조도 조리와 시식 평가에 참여했다.

전문 심사위원단과 시민체험단 평가 결과 양강도·자강도의 향토 음식인 ‘언감자떡’이 최우수상을 받았다. 남북의 대표 면 요리인 ‘올챙이국수’와 ‘농마국수’는 나란히 우수상에 선정됐다.

참석자들은 음식을 통한 소통과 공감의 가치를 강조했다.

김은경 전북통일교육센터장과 이강실 민주평통 전주시협의회장은 인사말에서 “만나고 나누며 함께 즐기는 과정 자체가 평화이자 통일”이라고 말했다. 천호성 전북교육감 당선인도 직접 요리에 참여해 참가자들을 격려했다.

김성희 전북통일교육센터 사무처장은 “음식은 민족의 동질성을 가장 직관적으로 보여주는 매개체”라며 “시민과 북향민이 한자리에 모여 음식을 만들고 나누는 과정에서 일상의 평화를 체험했다는 데 의미가 있다”고 말했다. 이어 “도내 평화통일 유관기관과 요리 전문가들의 협력이 만들어낸 결실”이라고 평가했다.

행사를 공동 주관한 전북겨레하나는 지난 2월 통일부가 지정한 전국 10개 지역통일교육센터 운영기관 가운데 유일한 민간단체다. 전북통일교육센터는 이번 행사를 시작으로 평화ON페스티벌, 평화통일시민대학, 순회강좌, 사회적 대화 프로그램 등 시민 참여형 평화통일 사업을 확대해 나갈 계획이다.