헤즈볼라 의원 “이란, 레바논 휴전 없이는 미국과 대화 없다”

이스라엘과 헤즈볼라 간 무력 충돌이 격화하면서 미국과 이란 간 종전 합의 후속 협상에 제동이 걸린 가운데, 이란이 레바논을 포함한 포괄적인 휴전 이행 없이는 미국과 대화할 수 없다는 입장을 헤즈볼라 측에 전달했다고 로이터 통신이 19일(현지시간) 보도했다.

헤즈볼라 소속 하산 파들랄라 의원은 로이터에 “이란이 포괄적 휴전 이행 없이는 미국과의 대화를 이어갈 수 없다는 입장을 통보해 왔다”고 말했다. 이어 “이스라엘의 레바논 공격이 계속되는 상황에서는 레바논 정부가 이스라엘과 어떠한 직접 협상도 거부해야 한다”고 촉구했다.

파들랄라 의원은 이어 “이스라엘이 공격을 중단하고 합의 조건을 이행하도록 보장할 책임은 전적으로 미국 정부에 있다”고 강조했다.

백악관 성명에 따르면 J D 밴스 미국 부통령과 미국 측 협상 대표단은 전날 예정됐던 스위스 방문을 연기했다. 이같은 백악관의 성명은 이란 협상 대표단이 이스라엘의 레바논 군사 작전을 이유로 스위스에서의 협상을 미루고 있다는 보도 이후 발표됐다.