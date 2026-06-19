미 당국자 “이스라엘·헤즈볼라, 레바논 휴전 합의”

이스라엘과 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라가 레바논에서의 휴전에 합의했다고 미국 관계자를 인용해 AFP통신이 19일(현지시간) 전했다.

익명을 요구한 이 관계자는 AFP통신에 “미국과 카타르 중재단이 이스라엘 및 이란과 협의를 진행한 끝에 휴전을 성사시켰다”며 “휴전은 즉시 발효된다”고 말했다.

이스라엘의 한 소식통 역시 현지 히브리어 매체들을 통해 휴전 발효 사실을 확인했다. 다만 이 소식통은 이스라엘군이 레바논 남부 완충지대에 계속 주둔할 것이며, 헤즈볼라가 공격을 가할 경우 즉각 대응에 나설 것이라고 경고했다.

앞서 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 발효에도 불구하고 레바논에서 교전이 이어지며 전날 미국과 이란이 후속 협상에 협상단 파견을 철회하기도 했다. 이에 레바논 전선에서의 무력충돌이 종전 협상의 주요 뇌관이 될 것이라는 우려가 나왔다.

MOU 1항에는 레바논을 포함한 모든 전선에서의 군사 작전을 중단한다는 내용이 적시됐다. 또한 “레바논의 영토 보전과 주권을 보장할 것을 약속한다”는 강경한 표현도 포함됐다.