창간 80주년 경향신문

미 당국자 “이스라엘·헤즈볼라, 레바논 휴전 합의”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이스라엘과 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라가 레바논에서의 휴전에 합의했다고 미국 관계자를 인용해 AFP통신이 19일 전했다.

다만 이 소식통은 이스라엘군이 레바논 남부 완충지대에 계속 주둔할 것이며, 헤즈볼라가 공격을 가할 경우 즉각 대응에 나설 것이라고 경고했다.

앞서 미국과 이란의 종전 양해각서 발효에도 불구하고 레바논에서 교전이 이어지며 전날 미국과 이란이 후속 협상에 협상단 파견을 철회하기도 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미 당국자 “이스라엘·헤즈볼라, 레바논 휴전 합의”

입력 2026.06.19 22:40

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라 지지자가 19일(현지시간) 레바논 남부 카스미예 다리에서 헤즈볼라의 깃발과 이란의 초대 최고지도자 아야톨라 루홀라 호메이니의 초상이 그려진 포스터를 흔들고 있다. EPA연합뉴스

친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라 지지자가 19일(현지시간) 레바논 남부 카스미예 다리에서 헤즈볼라의 깃발과 이란의 초대 최고지도자 아야톨라 루홀라 호메이니의 초상이 그려진 포스터를 흔들고 있다. EPA연합뉴스

이스라엘과 친이란 레바논 무장정파 헤즈볼라가 레바논에서의 휴전에 합의했다고 미국 관계자를 인용해 AFP통신이 19일(현지시간) 전했다.

익명을 요구한 이 관계자는 AFP통신에 “미국과 카타르 중재단이 이스라엘 및 이란과 협의를 진행한 끝에 휴전을 성사시켰다”며 “휴전은 즉시 발효된다”고 말했다.

이스라엘의 한 소식통 역시 현지 히브리어 매체들을 통해 휴전 발효 사실을 확인했다. 다만 이 소식통은 이스라엘군이 레바논 남부 완충지대에 계속 주둔할 것이며, 헤즈볼라가 공격을 가할 경우 즉각 대응에 나설 것이라고 경고했다.

앞서 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 발효에도 불구하고 레바논에서 교전이 이어지며 전날 미국과 이란이 후속 협상에 협상단 파견을 철회하기도 했다. 이에 레바논 전선에서의 무력충돌이 종전 협상의 주요 뇌관이 될 것이라는 우려가 나왔다.

MOU 1항에는 레바논을 포함한 모든 전선에서의 군사 작전을 중단한다는 내용이 적시됐다. 또한 “레바논의 영토 보전과 주권을 보장할 것을 약속한다”는 강경한 표현도 포함됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글