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트럼프 “멜로니 총리, 사진 촬영 애원해” 조롱···이탈리아 외교장관 ‘방미 일정 취소’

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 사진 촬영을 '애원'했다고 주장하면서 양국 관계가 냉각되는 조짐을 보이고 있다.

안토니오 타야니 이탈리아 외교장관은 트럼프 대통령의 발언에 항의하며 예정된 미국 방문 일정을 취소했다.

타야니 장관은 SNS에 "트럼프 대통령의 발언은 이탈리아 전체를 모욕한 것"이라며 "트럼프 대통령이 역사적인 관계를 파괴하고 있다"고 썼다.

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트럼프 “멜로니 총리, 사진 촬영 애원해” 조롱···이탈리아 외교장관 ‘방미 일정 취소’

입력 2026.06.19 23:00

수정 2026.06.19 23:04

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  • 배시은 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 17일(현지시간) 프랑스 동부 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 대화를 나누고 있다. AFP연합뉴스/이탈리아 총리 대변인실 제공

도널드 트럼프 미국 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 17일(현지시간) 프랑스 동부 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서 대화를 나누고 있다. AFP연합뉴스/이탈리아 총리 대변인실 제공

도널드 트럼프 미국 대통령이 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 사진 촬영을 ‘애원’했다고 주장하면서 양국 관계가 냉각되는 조짐을 보이고 있다.

19일(현지시간) 로이터·AFP 통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이탈리아 민영 TV La7과의 인터뷰에서 “멜로니 총리가 나와 사진을 찍어달라고 애원했다”며 “찍어주지 않으려고 했지만 그녀가 안쓰러워서 찍어줬다”고 주장했다.

이어 두 사람이 소파에 앉아 대화를 나누는 사진을 언급하며 “내가 대화를 해줘서 아마 기뻤을 것”이라며 “난 대화할 필요가 없었다”고도 말했다.

이 방송사는 트럼프 대통령이 먼저 기자에게 다가와 인터뷰를 했다고 전했다. 다만 원본 음성이 아닌 더빙된 버전만 공개했다.

멜로니 총리는 트럼프 대통령의 주장에 “완전히 날조된 얘기”라며 강하게 반박했다. 그는 “미국 대통령이 동맹국을 왜 이런 식으로 대하는지 모르겠다. 이번이 처음도 아니다”라며 “이탈리아는 누구에게도 애원하지 않는다”고 말했다. 그러면서 “서방과 미국의 적들에게 더 큰 관용을 베푸는 그가 실망스럽다”고 비판했다.

안토니오 타야니 이탈리아 외교장관은 트럼프 대통령의 발언에 항의하며 예정된 미국 방문 일정을 취소했다. 타야니 장관은 SNS에 “트럼프 대통령의 발언은 이탈리아 전체를 모욕한 것”이라며 “트럼프 대통령이 역사적인 관계를 파괴하고 있다”고 썼다.

멜로니 총리는 지난해 트럼프 대통령의 취임식에 유럽 정상 중 유일하게 참석했을 정도로 트럼프 대통령과 가까운 관계를 유지해왔다는 평가를 받았다.

하지만 트럼프 대통령이 대이란 전쟁의 종전을 촉구한 교황 레오 14세를 비판했고, 멜로니 총리가 이를 규탄하며 두 정상 간 갈등이 불거졌다.

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