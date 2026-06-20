한 번도 써보지 않았던 ‘애벌세탁’ 기능, 언제 활용할까

흙투성이 운동복, 땀 냄새가 밴 티셔츠, 오래된 얼룩이 묻은 식탁보… 세탁기를 돌려도 깨끗해지지 않는 빨래로 고민이라면 세제를 바꾸기보다 세탁기의 ‘이 기능’을 먼저 확인해보자. 대체 언제 사용하면 좋을지 몰라서 무시하고 살았던 세탁기의 ‘애벌세탁’ 버튼이다.

애벌세탁은 말 그대로 본 세탁 전에 빨랫감을 물에 불리는 기능이다. 세탁기 내부에서 물과 세제를 이용해 일정 시간 빨래를 적신 뒤 본 세탁으로 넘어가는 방식이다. 세탁기마다 세부적인 기능은 조금씩 다를 수 있지만 기본적으로 애벌빨래 코스는 세탁물에 묻은 때와 오염물을 불리는 데에 도움이 되는 약간의 회전 기능을 더한 코스다. ‘불림’, ‘애벌세탁’, ‘프리워시(Pre-Wash)’ 등으로 표시되기도 한다.

세탁 전문가들은 “애벌세탁은 시간을 조금 더 투자하는 대신 세탁 품질을 크게 높여주는 기능”이라며 “특히 여름철 땀 냄새가 심한 운동복이나 아이들의 흙 묻은 옷을 세탁할 때 활용해볼 만하다”고 조언했다.

애벌세탁 기능은 진흙이 묻은 운동복, 음식 얼룩이 굳은 식탁보, 누렇게 변한 흰 수건, 땀 냄새가 심한 의류 등에 특히 유용하다. 세탁 전 물과 세제가 섬유 깊숙이 침투해 오염물을 불려주기 때문이다.

일반적으로 애벌세탁 시간은 15~30분 정도다. 일부 제품은 더 긴 시간을 선택할 수도 있다. 기능이 끝나면 세탁기가 오염된 물을 배출한 뒤 자동으로 본 세탁을 시작한다. 오래된 얼룩은 먼저 액체 상태로 되돌리는 과정이 중요한데 이 불림 과정이 세제가 얼룩을 분해하는 시간을 확보해준다.

다만 모든 빨래를 불릴 필요는 없다. 또한 애벌세탁이 만능은 아니다. 최근 세제와 얼룩 제거제 성능이 좋아져 일반적인 오염은 별도 불림 없이도 충분히 제거되는 경우가 많다. 오히려 커피나 음식물 얼룩은 발견 즉시 찬물로 헹구고 얼룩 제거제를 사용하는 것이 더 효과적일 수 있다. 따라서 매번 사용하기 보다는 진흙, 잔디 얼룩, 기름때, 운동복 냄새처럼 오염이 심한 경우에만 활용하는 것이 효율적이다.

불림 세탁이 오히려 좋지 않은 예도 있다. 실크나 울 같은 섬세한 소재는 장시간 물에 담가두면 형태가 변하거나 손상될 수 있다. 색이 쉽게 빠지는 진한 색상의 의류 역시 장시간 불림 과정에서 이염 위험이 있다. 드라이클리닝 전용 의류 역시 이 기능의 사용을 피하는 것이 좋다.