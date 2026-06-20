오늘부터 이마트 ‘한판 5900원 수입계란’ 판매···계란 2112만개 추가수입, 가격 잡힐까

정부, 다음달까지 미국·태국산 2100만개 수입 계획 올해 1~6월 1000만개 수입했는데도 계란가격 1년전보다 17% 비싸 오늘부터 이마트·롯데마트서 미국산 판매 7~8월 가격 안정 전망되지만 변수 많아

혼자 사는 회사원 정모씨(29)는 19일 동네 마트에서 계란을 사려다 가격을 보고 내려놨다. 15구에 7000원에 육박하는 계란 가격에 손이 쉽게 가지 않았기 때문이다. 정씨는 “건강을 생각해서 동물복지계란처럼 좋은 걸 먹자는 주의이고, 7000원이 상한선이라고 생각하는데 7000원을 넘긴 순간 다음에 먹자 싶었다”고 말했다.

지난해 겨울 조류인플루엔자(AI)의 여파로 계란 가격이 오름세를 보이면서 정부가 다음달까지 미국·태국산 계란 2112만개를 추가 수입한다. 정부는 다음달쯤이면 국내 계란 생산이 전년 수준으로 회복세를 보일 것으로 전망되는 만큼 일시적인 공급부족에 대응한다는 취지다. 다만, 계란 생산 증가가 가격에 반영되는 데 시차가 있고 폭염도 변수인 만큼 평년 가격으로 안정화되기까진 시일이 더 걸릴 수 있다는 전망도 나온다.

농림축산식품부는 다음달까지 미국산, 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 추가 공급할 계획이라고 19일 밝혔다. 정부는 올해부터 이달 중순까지 미국산 674만개, 태국산 337만개 등 1011만개 신선란을 수입해 시중에 공급했다. 지금까지 수입한 양보다 두배 많은 2100만개의 계란을 추가로 수입하는 것이다.

수입 신선란은 매주 448만개 이상 순차 도입해 이마트, 롯데마트 등 주요 대형 유통업체에 우선 공급하고 중소 유통업체를 통해 동네빵집과 슈퍼 등에도 공급할 계획이다.

당장 20일부터 이마트와 롯데마트에서 미국산 신선란 112만개가 순차적으로 공급·판매된다. 이마트가 수입 계란을 판매하는 것은 지난 2021년 이후 약 5년 만이다.

실제로 이날 이마트에서 판매되는 수입계란의 판매가는 30구에 약 5900원으로 이달 국내 계란 소매가보다 약 20% 저렴한 수준이다. 지난 13일부터 롯데슈퍼에서 판매한 미국산 계란도 약 5900원 수준으로 저렴해 대부분의 물량이 소진되기도 했다.

계란 가격은 지난해 겨울부터 발생한 AI의 여파로 계란수급이 불안정해지면서 줄곧 오름세를 보이고 있다. 농식품부와 축산물품질평가원의 통계를 보면 지난 2월 30구 특란 기준으로 평균 6561원이었던 계란 소매가격은 이후 줄곧 상승해 이달(19일 기준)엔 7476원까지 올랐다. 평년가격(6839원)보다 9.3% 비싸고 1년전(6393원)과 비교하면 16.9%나 비싸다.

정부는 가격이 고공행진을 이어오는 만큼 일시적으로 저렴한 수입계란을 공급해 장바구니 부담을 낮추겠다는 것이다.

향후 계란 생산량도 늘어날 수 있다는 기대도 나온다.

올해 1~5월 농가가 병아리를 구매해 농장에 들인 병아리 입식은 1년 전보다 12.8% 증가했다. 병아리 입식이 늘어나면 향후 계란 생산이 늘어날 수 있다는 뜻이다. 알을 낳는(산란) 산란계 사육마릿수는 이달 7879만수로 평년보다 4.6%, 전년보다 0.4% 증가하며 회복세를 보였다.

병아리는 보통 입식한 뒤 20주 안팎이 지나면 알을 낳기 시작하는 만큼, 정부는 하반기부턴 계란 생산량이 전년 수준으로 회복될 것으로 보고 있다. 농식품부 관계자는 “7월말~8월초 정도면 생산량이 전년 수준으로 회복될 것으로 예상하고 있다”고 말했다.

농식품부는 현재 4705만개인 계란 일일 생산량이 다음달엔 4900만개, 8월엔 4952만개, 9월엔 5000만개로 늘어날 것으로 전망하고 있다.

변수는 있다. 생산 회복이 실제 가격 안정으로 이어지는데 시차가 있고 날씨도 변수인 만큼 예상과 달리 가격이 떨어지지 않을 수 있다는 우려도 나온다. 특히 폭염의 강도가 심해지면 계란 생산량도 줄어드는 경향을 보인다.

농식품부 관계자는 “2100만개가 수입이 확정됐지만, 들여오기 전까지 물량과 시장 상황을 보면서 추가적으로 수입을 더 할 계획도 있다”며 “농가들에 대해선 폭염에 대해 대비할 수 있도록 조치하고 있다”고 말했다.