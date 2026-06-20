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“꼭 우산 챙기세요” 주말 전국 비바람…수도권 최대 80㎜

입력 2026.06.20 08:04

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19일 서울 중구 명동 인근에서 비가 내리고 있다. 연합뉴스

19일 서울 중구 명동 인근에서 비가 내리고 있다. 연합뉴스

토요일인 20일은 전국 대부분 지역에 강한 바람과 함께 많은 비가 내리겠다.

기상청은 이날 전국이 대체로 흐리다가 밤부터 구름이 많을 것이라고 예보했다.

전날부터 전국에 내린 비는 이날 오후까지 이어지겠으며 강원 산지, 동해안은 21일 오전까지 계속되겠다.

강원도 산지와, 충청남도 공주, 청양, 경상북도 상주, 영주, 영덕, 울진평지에는 호우주의보가 내려졌다.

예상 강수량은 수도권 30~80㎜, 강원산지, 동해안 50~120㎜(많은 곳 북부 산지 200㎜ 이상) 강원내륙 30~80㎜, 충청권 20~60㎜, 전북 20~60㎜, 광주, 전남 5~40㎜, 대구, 경북, 울릉도, 독도 30~80㎜, 부산, 울산, 경남 20~60㎜(많은 곳 지리산부근 80㎜ 이상) 제주도 5~40㎜(많은 곳 중산간, 산지 80㎜ 이상)이다.

남해안 지역에는 강풍주의보가 발효됐다.

기상청은 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠고, 강하고 많은 비로 인해 피해가 우려된다며 비 피해 없도록 유의할 것을 당부했다.

동해 남부와 남해, 서해 남부 바다에는 풍랑주의보가 내려졌다.

이날 아침 최저기온은 19~23도 분포를 보였다. 낮 최고기온은 22~30도로 예보됐다.

21일 아침 최저기온은 15~21도, 낮 최고기온은 22~30도, 22일 아침 최저기온은 16~20도, 낮 최고기온은 21~29도로 예상된다.

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