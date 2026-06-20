북한 온실에 황금수박, 상점엔 팝콘·젤리…평범한 인민도 먹을 수 있을까

황금수박·애플수박·팝콘·젤리….

최근 북한 관영 매체에 이색적인 과일과 다양한 군것질거리가 연일 등장하고 있다. 주민들에게 식생활 수준이 개선되고 있다고 선전하는 한편, 각 시·군에 식료공장 등을 건설하는 김정은 국무위원장의 역점 사업인 ‘지방발전 20×10 정책’이 성과를 거두고 있다고 부각하려는 의도로 해석된다. 북한 주민들 사이의 생활 수준 격차가 커지고 있다는 방증이라는 분석도 나온다.

19일 조선중앙TV의 최근 일주일간 보도물을 보면, 각지의 식료공장과 온실농장, 가공공장 등을 조명하며 각종 채소와 과자, 음료수, 술 등 다양한 먹거리를 매일같이 소개했다.

지난 17일에는 함경남도 함주군의 연포온실농장의 모습을 보도했는데, 겉이 노란색인 ‘황금수박’과 ‘황금 방울토마토’가 화면에 잡혔다. 열매가 사과 정도 크기인 ‘애플수박’도 전파를 탔다. 같은 날 함경북도 경성군의 중평온실농장도 보도됐는데, 둥근 가지와 보라색 피망 등 이색적인 채소들이 연달아 등장했다.

TV는 농장들이 영양가가 높은 다양한 품종을 재배하고 있다며 생산량이 점차 늘고 있다고 선전했다. 중평온실농장의 홍철 부경리는 TV 인터뷰에서 “현재 농장에서는 17종의 30여 가지 열매 남새(채소)들과 잎 남새 또 기능성 남새들이 자라고 있다”며 “지난 시기보다 작물의 가짓수나 품종 수가 늘어났다”고 했다.

지난 16일에는 평양 대동강과일종합가공공장을 조명하며 각종 과일 요구르트와 사탕, 단묵(젤리), 단물(주스)을 소개했다. 공장의 리철민 기사장은 “지난 시기에 수십 가지 제품밖에 생산하지 못했지만, 오늘날에 와서는 우리 인민들이 좋아하는 배단물(배주스), 과일발효초 음료를 비롯한 30여 종의 220여 가지의 과일 가공품을 생산하고 있다”고 했다. 불고기용 간장, 메주장, 가루 된장 등(지난 17일)과 귤향 과자, 대추 단물, 고구마단졸임(고구마잼) 소빵, 빠다(버터)과자, 겹과자(샌드) 등(지난 18일)도 전파를 탔다.

노동신문도 19일자 2면에 평양강냉이가공공장 사진을 실었는데 팝콘으로 보이는 가공식품이 담겨 있었다. 신문은 사진에 “당의 숭고한 뜻을 받들어 인민들의 식생활 향상에 이바지할 열의에 넘쳐 있다”는 문구를 달았다.

정은이 통일연구원 북한연구실장은 통화에서 “북한이 과거에는 배급제에 의존하며 모두가 평등하지만 가난하게 살았다면, 지금은 물류 운송과 무역 등 비공식 시장에 의존해 살아가는 사람이 많아졌다”며 “전반적인 생활 수준은 높아졌지만 사회적, 지역적인 격차는 심화하고 있는 것으로 보인다”고 말했다. 정 실장은 “도시 중심으로 시장 활동을 하는 사람들은 충분히 (각종 기호 식품을) 사 먹을 수 있는 경제력을 갖추게 됐고, 사회적 수요가 다양해지면서 상품들도 다양해진 것”이라고 설명했다.