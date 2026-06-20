과거 헬스 커뮤니티에서 흔히 보이던 밈이 있는데, 마르고 겉늙어 보이는 마라토너와, 근육질의 100m 달리기 선수를 비교해놓은 이미지다. 마라토너처럼 오래 달리면 비쩍 마르기만 할 뿐 보기 좋은 몸매는 얻기 어렵다고 암시하는 셈이다. 결론부터 적자면 장시간 달리기가 근성장에 부정적인 영향을 주는 건 사실이다. ‘간섭 효과’라는 학술 명칭도 붙어있는데, 많은 연구가 이루어진 주제이기도 하다.



하지만 빼빼 마른 마라토너 밈은 왜곡된 과장이다. 근육은 에너지와 산소를 잡아먹는 하마인 만큼, 모든 스포츠는 근육이 많아 얻는 이득과 지구력 감소라는 해악 사이에서 저울질을 한다. 그중 풀코스 마라톤은 지구력의 극한에 가까운 종목이다. 전문 마라토너들의 호리호리한 몸은 타고난 체형과 훈련을 통해 종목에 최적화한 결과물이다. 즉 마라토너 밈은 요즘 말로 ‘억까’다.



일반인의 눈높이로 돌아와서, 과연 어떻게 부정적인 영향을 줄까? 생리학적으로 보면 근육을 만들 때는 mTOR이라는 체계가, 유산소운동에선 AMPK라는 체계가 작동하는데, 둘은 서로를 억제한다. 운동생리학자들이 ‘간섭 효과’에서 주목한 것도 이런 세포 단위의 신호체계였다.



그런데 이론적인 세포 메커니즘과는 별개로, 막상 몸 전체에선 적당한 수준, 적당한 타이밍의 유산소운동은 근육 성장에 큰 방해가 되지는 않았다.



이 때문에 최근에는 간섭 효과를 회복력 차원에서 보기도 한다. 몸의 회복력은 한계가 분명한데, 근육 성장도 회복 과정의 하나다. 과한 유산소운동은 회복력의 일부를 갉아먹는다. 반대로 해석하면, 회복력을 넘어서는 무리한 운동만 아니면 근성장에 그다지 큰 영향을 미치지 않는다는 설명도 된다.



그럼 가장 짜증 나는 질문이 남았다. 대체 어느 정도가 ‘적당하다’는 걸까?



* 장시간 운동으로 갈수록 영향이 크다. 40~50분을 넘어서면 확연히 나타나고, 20~30분 안쪽으로는 영향이 크지 않다.



* 달리기가 유독 심하다. 자전거 타기는 영향이 덜했고, 하체로 한정하면 근육 성장에 외려 도움이 되기도 한다.



* 유산소운동과 근력운동을 연이어 하면 간섭이 심하다. 다른 날 따로 하거나, 아침저녁으로 나누면 영향이 적다.



* 단시간 고강도 운동은 근부피에는 영향이 적다. 20분 내로 짧게 달리거나, 인터벌 운동은 큰 문제가 되지 않았다.



그런데 마지막으로 짚을 게 있다. 내 목적이 근육의 크기 성장이 아니고 수행능력, 그러니까 무게나 달리기 기록이라면? 그때는 보다 엄격한 잣대를 들이대야 한다. 달리기를 10분만 해도 직후의 스쾃 기록은 확 망가지고, 전날 10㎞ 마라톤을 뛰고 왔다면 다음날 데드리프트 기록이 떨어질 가능성이 높다. 굳이 공부까지 안 해도 체감할 수 있다. 특히 직전이나 직후에 반대 성격의 운동을 고강도로 하는 건 곤란하다.



하나, 정리해보면, 30분 내로 가볍게 달리거나 걷는 건 근부피 성장에 문제 없다. 자전거를 병행하는 것도 추천한다.



둘, 근력 기르기에 관심이 크다면 유산소운동은 다른 시간대 혹은 근력운동 후에 짧게만 하자.



셋, 체격을 크게 키우는 벌크업을 한다면 다른 시간대 혹은 근력운동 후 고강도 유산소를 20분 이내로 짧게만 하는 것도 근육량에 영향을 덜 주면서 전반적인 건강과 기초체력 관리에 좋다.



<수피|운동 칼럼니스트 <헬스의 정석> 시리즈 저자>