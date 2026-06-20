이란 전쟁으로 미국인들 떠안은 부담 ‘203조원’…군비·유가 눈덩이

군 기지·고가 군사장비 등 복구비는 미포함

란 전쟁으로 미국 납세자들과 소비자들이 떠안은 비용 부담이 최소 1320억 달러(202조7000억원)에 이르는 것으로 추정된다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 19일(현지시간) 보도했다.

이런 추산은 직접적 군사 지출뿐만 아니라 에너지·원자재 가격 상승, 금리 인상 부담까지 반영해 산출됐다.

앞서 미국 국방부의 5월 12일 연방하원 청문회 보고에 따르면 이란 전쟁에 따른 군사 비용 추산치는 당시 기준으로 약 290억달러(44조4000억원)였다.

이는 이란의 공격으로 손상을 입은 미군 기지 10여곳의 시설을 복구하는 데 필요한 비용은 반영하지 않은 것이다.

또 수리와 유지보수에 필요한 비용이나 항공모함 전단을 해상에 배치하는 데 따른 비용도 반영돼야 한다고 NYT는 지적했다.

미군이 사용한 탄약의 재고를 다시 채워넣으려면 당초 구입 비용보다 훨씬 많은 비용이 필요할 것이라는 전문가 지적도 나온다.

이란 공격으로 파괴된 고가의 미국 자산 중에는 사우디아라비아 기지에 세워져 있던 군용 레이더 정찰기 ‘E-3 센트리’와 리야드 주재 미국 대사관 시설 등이 있다.

이 중 E-3 센트리의 가격은 대당 3억∼5억 달러(4600억∼7700억 원) 수준이다.

소비자들에게는 연료비 충격이 가장 컸다.

브라운대의 이란 전쟁 에너지 비용 추적 자료에 따르면 미국인들이 전쟁 발발 이후 가격 상승으로 휘발유와 경유에 추가로 지불한 비용 증가분은 약 600억달러(92조원)에 이른다.

이는 가구당 약 460달러(70만4000원)의 추가 부담에 해당한다.

개전 당시 미국 평균 휘발유 가격은 갤런당 2.98달러이었으나 현재는 갤런당 4달러 수준으로 뛰었다.

유가 상승의 직접적 요인은 호르무즈해협 봉쇄다.

이란군이 해협 통과를 시도하는 상업 선박을 공격하면서 중동 산유국과 세계 시장을 잇는 핵심 통로가 막혔고, 국제 원유 흐름이 흔들렸다

미국과 이란이 최근 종전 협상에 합의한 후 국제 기준유가는 배럴당 80달러까지 내려왔지만, 3월 한때는 배럴당 120달러까지 치솟았다. 항공권, 물류비, 운송비도 연쇄적으로 올랐다.