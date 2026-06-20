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본문 요약

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 5주 연속 하락했다.

20일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 6월 셋째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터당 0.7원 내린 2009.2원이었다.

국제 휘발유 가격은 12.5달러 내린 103.6달러, 국제 자동차용 경유는 21.0달러 하락한 116.5달러로 집계됐다.

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미·이란 종전 합의에도 기름값은 아직 2009원…언제 2000원 아래로?

입력 2026.06.20 09:16

  • 김상범 기자

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지난 15일 서울 시내의 한 주유소에 설치된 유가 정보판. 연합뉴스

지난 15일 서울 시내의 한 주유소에 설치된 유가 정보판. 연합뉴스

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 5주 연속 하락했다.

20일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 6월 셋째 주(14∼18일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터당 0.7원 내린 2009.2원이었다.

휘발유 평균가격은 5월 둘째주 2011.75원을 기록한 뒤 5주 연속 매주 하락세다.

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 0.3원 내린 2051.2원, 가격이 가장 낮은 대구는 1.0원 하락한 1989.6원으로 각각 집계됐다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소가 평균 2012.8원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1995.7원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 0.7원 하락한 2004.1원을 기록했다.

이번 주 국제유가는 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 이행이 본격화되며 유가 하락했지만, 이스라엘의 레바논 공격이 지속되며 하락 폭을 제한했다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 13.6달러 내린 74.8달러였다.

국제 휘발유 가격은 12.5달러 내린 103.6달러, 국제 자동차용 경유는 21.0달러 하락한 116.5달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

한편 정부는 지난 18일 6차 석유 최고가격을 연장했다. 이에 따라 휘발유는 L당 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 유지된다.

정부는 향후 호르무즈 해협 통항 재개 등 종전 진전 여부와 국제 유가 상황을 종합적으로 검토한 뒤 7차 최고가격을 결정할 계획이다.

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