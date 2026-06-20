“왜 내 줄만 안 줄어들지?”…공항에서 짧은 줄 찾는 확률 전문가의 노하우

공항에서 가장 긴 시간 에너지를 쓰는 것은 줄 서기다. 그중 스트레스를 받는 것 중 하나는 내가 선 보안검색대 줄만 유독 줄어들지 않는 것이다. 많은 여행객은 본능적으로 가장 짧아 보이는 줄을 선택하지만, 마치 ‘머피의 법칙’인 듯 나만 뒤처지는 것만 같다. 전문가들은 “줄 길이보다 중요한 것은 줄의 구성”이라고 조언한다.

최근 미국 매체 리더스 다이제스트가 코넬대의 대기행렬 이론을 연구하는 자몰 J. 펜더 교수의 말을 인용해 특정 줄이 다른 줄보다 빨리 줄어드는 과학적 이유에 관해 설명했다. 펜더 교수는 줄서기 및 인간 행동에 관한 연구자다.

그렇다면 일반적으로 보안 검색대 줄이 가장 짧은 곳은 어디일까? 보통 왼쪽에 있는 줄이 오른쪽에 있는 줄보다 짧은 경향이 있다고 한다. 연구자들은 대부분의 사람이 오른손잡이라서 자연스럽게 오른쪽으로 시선을 돌리는 경향이 있다고 추측한다. 또한 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는 버릇이 있기 때문에 자연스럽게 오른쪽에 머물게 되고, 왼쪽으로 시선을 돌리는 사람이 적어서 왼쪽 줄이 더 짧게 느껴질 수 있다는 분석이다.

그럼 공항에서 피해야 할 가장 긴 줄은 어디일까? 연구자들은 가운뎃줄을 지목한다. 바로 눈앞에 있기 때문에 자연스럽게 그쪽으로 시선이 쏠리게 된다는 것이다. 이를 중심 시선 편향, 즉 중앙 무대 효과라는 과학적 개념으로 본다. 아이돌 그룹의 치열한 ‘센터 경쟁’은 다 근거가 있었다. 사람은 가운데 있는 사람이나 사물을 가장 중요하게 인식하는 경향이 있다고 한다. 때문에 화면, 투표용지, 슈퍼마켓 진열대, 심지어 보안검색대까지 모두 가운데를 보게 된다고 기사는 설명했다.

여기까지가 이론이라면, 여행을 자주 다닌다는 펜더 교수의 실전 경험을 바탕으로 한 몇 가지 팁을 들어보자. 가장 짧은 줄을 고른다고 해서 그 줄이 가장 빠르게 줄어들지는 정확히 예측하기 힘들다. 펜더 교수는 어린아이들이 있는 단체나 대규모 관광객 그룹, 학생 운동부 같은 단체는 움직임이 느릴 가능성이 높다고 전했다. 또한 대기 시간을 알려주는 표지판은 자주 업데이트되지 않는 경향이 있다며 무시해도 좋다고 조언했다. 아울러 짐이 많은 사람을 피하고, 부지런히 움직이며 빠르게 일 처리를 하는 직원이 있는 곳이 어딘지 살필 것을 제안했다.

마지막으로 기사는 공항 보안 검색대를 더 빨리 통과하는 법을 전했다. 신고 벗기 편한 신발을 착용할 것, 복잡한 벨트나 금속 버클이 없이 쉽게 벗을 수 있는 겉옷을 입을 것, 주머니는 미리 비워둘 것, 탑승권은 카고팬츠 주머니나 크로스백 등 항상 손이 닿기 쉬운 곳에 둘 것 등이다. 스마트폰의 전자 탑승권을 사용하는 경우 미리 열어두고 새로고침을 해서 매번 처음부터 다시 입력하지 않도록 하는 것도 방법이다. 물론, ‘빨리빨리’의 민족은 이미 실천하고 있는 팁이기도 하다.