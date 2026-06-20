시원한 계곡물이 흐르는 어느 여름날 지글지글 익어가던 ‘빨간 맛’ 매콤달콤 양념에 재워뒀다가 노릇하게 구워내면 겉바속촉 완성

여름이 돌아오면 이상하게도 가장 먼저 떠오르는 기억. 퍼렇게 자란 잎나무 그늘에 돗자리를 펴고, 발끝에는 시원한 계곡물이 흐르는 어느 여름날. 어른들은 늦은 점심의 불을 피우고, 아이들은 물장구를 치며 배고픔을 키우는데, 그 한가운데는 빨갛게 양념된 고추장 삼겹이 익고 있던 그런 풍경.

지금 생각해 보면 그때 먹었던 고추장 삼겹이 특별했던 이유는 맛 때문만은 아니었다. 사방에 초록 풍경을 병풍 삼고 익어가는 뻘건 고기를 다시 보면, 그 강렬한 색 대비가 여름의 시그니처 색깔처럼 느껴졌던 것. 거기에 불판 위에서 지글거리며 익어가는 소리, 여름 바람을 타고 퍼지던 고추장 양념의 눅눅하고 달큼한 향, “이제 먹어도 된다”는 말이 떨어지기만을 기다리던 그 짧고도 길었던 시간까지 모두 한 접시의 추억으로 남아 있다.

삼겹살은 원래도 맛있는 고기지만, 고추장 양념을 만나면 또 다른 면을 보여준다. 고추장의 깊은 감칠맛과 매콤함, 설탕의 은은한 단맛, 다진 마늘의 향이 어우러져 고기를 더욱 진하게 만든다. 불 위에서 양념이 살짝 눌어붙으며 만들어내는 불향은 고추장 삼겹만이 가진 특별한 매력.

집에서 그 추억을 소환하려면 약간의 수고로움을 감수해야 하는데, 우선 프라이팬 주변에 튐 방지 가드를 세우고, 창문을 활짝 연 다음 환풍기를 돌린다. 불 주변 그릇들도 치워두고 프라이팬 위에는 종이포일을 깔면 준비 완료. 그 어린 날처럼 계곡물 소리, 초록 풍광도 없지만, 고기가 익어가는 소리는 여전히 반갑고, 양념이 달아오르며 풍기는 냄새는 여전히 달콤하다.

고추장과 연두순, 마늘, 약간의 단맛을 더한 양념에 삼겹살을 버무려 잠시 재워뒀다가 노릇하게 구워내면 겉은 살짝 바삭하고 속은 촉촉한 고추장 삼겹 완성. 여기에 상추 한 장, 시원한 채소 몇 가지를 곁들이면 굳이 멀리 떠나지 않아도 한 끼가 제법 근사해진다.

물론 기억이라는 양념은 어떤 조리법으로도 따라 할 수 없겠지만 음식에는 시간을 건너는 힘이 있으니. 한 점의 고추장 삼겹을 입에 넣는 순간, 여름 햇살과 계곡의 바람, 왁자지껄했던 가족들의 웃음소리가 함께 떠오를지도. 추억을 반찬 삼아 오늘 역시 맛있어지는 요리. 탐스럽게 다 익은 고추장 삼겹 한 접시를 앞에 두고 잠시 옛날을 떠올려본다. 여름은 길고, 하루는 짧았던 그때의 그 맛을 집으로 불러오는 고추장 삼겹 상세레시피는 아래 새미네부엌 사이트 참고.

✅ 여름이 오면 생각나는 맛, ‘고추장 삼겹’ 재료

삼겹살 1근 (600g), 식용유 1스푼 (10g)

양념 = 조선고추장 8스푼 (80g), 요리에센스 연두순 2스푼 (20g), 설탕 2스푼 (20g), 다진 마늘 2스푼 (20g), 식용유 2스푼 (20g), 후추 약간 (1g)

✅ 여름이 오면 생각나는 맛, ‘고추장 삼겹’ 만들기

1. 양념 재료를 모두 넣고 잘 섞어요.

2. 0.5㎜ 정도로 얇게 슬라이스 된 삼겹살을 양념에 넣고 고루 버무려요.

3. 중불로 예열한 팬에 식용유를 두르고 양념된 고기를 올려 자주 뒤집어가며 구워주면 완성!

TIP) 불 조절이 어려워 탈까 봐 걱정된다면? 팬 위에 종이포일을 깐 후 조리해요!

■자료 출처: 누구나 쉽고, 맛있고, 건강하게! 요리가 즐거워지는 샘표 ‘새미네부엌’ 요리법연구소