전자레인지에 데우면 맛 없다고? 천만의 말씀!···더운 날 불 안 쓰고 더 맛있게 먹을 수 있는 것들

전자레인지는 흔히 음식을 데우거나 해동하는 용도로만 여겨진다. 일부 소비자들 사이에서는 “전자레인지에 돌리면 영양소가 파괴된다”는 오해도 여전하다. 하지만 영양학자들은 오히려 일부 식품의 경우 전자레인지 조리가 삶기보다 영양 보존에 유리할 수 있다고 전한다. 특히 수용성 비타민이 풍부한 채소는 물에 삶는 것보다 전자레인지 조리가 더 유리한 경우가 많다. 불 앞에 서는 것이 점점 부담스러워지는 계절, 기특한 전자레인지를 활용하기 좋은 식재료를 찾아봤다.

왜 전자레인지가 영양 보존에 유리할까

미국 하버드의대 산하 헬스퍼블리싱은 전자레인지 조리의 가장 큰 장점으로 ‘짧은 조리 시간’과 ‘적은 물 사용’을 꼽는다. 비타민C와 비타민B군, 엽산 같은 수용성 영양소는 열과 물에 약하다. 채소를 오래 삶으면 영양소 일부가 물로 빠져나간다. 반면 전자레인지는 적은 물로 짧게 가열하기 때문에 영양소 손실을 줄일 수 있다. 영양소를 가장 잘 보존하는 조리법은 짧은 시간 동안 적은 물을 사용하는 방법이다. 전자레인지 조리는 이러한 조건에 가장 잘 부합하는 방식 가운데 하나다.

① 브로콜리

영양 전문가들이 가장 자주 언급하는 대표 식품이다. 브로콜리에는 설포라판과 글루코시놀레이트 같은 기능성 성분이 들어 있다. 연구에 따르면 브로콜리를 물에 삶으면 이 성분 일부가 조리수로 빠져나갈 수 있지만 전자레인지 조리나 찜 조리는 상대적으로 손실이 적다. 실제로 미국 건강 매체 헬스는 브로콜리의 영양소 보존 측면에서 전자레인지 조리와 찜을 가장 우수한 방법으로 소개했다.

② 옥수수

옥수수를 조리할 때는 삶는 방법이 가장 익숙하지만, 영양 면에서는 전자레인지 조리가 유리할 수 있다. 옥수수에는 엽산을 비롯해 비타민B군, 칼륨 등의 영양소가 들어 있는데, 이들 대부분은 물에 녹는 수용성 성분이다. 따라서 오래 삶으면 일부 영양소가 물로 빠져나갈 수 있다.

전자레인지로 조리할 때는 겉껍질과 수염을 제거하고 얇은 속껍질만 남긴 상태에서 가볍게 씻은 뒤 랩으로 감싸 500~600W 기준 약 5분 정도 가열하면 된다. 속껍질이 수분 증발을 막아줘 단맛도 더 잘 유지된다.

③ 감자

감자 역시 전자레인지 조리에 잘 어울리는 식품이다. 감자의 비타민C와 칼륨은 물에 녹기 쉽다. 삶을 경우 일부 영양소가 조리 수로 빠져나가지만 껍질째 전자레인지로 익히면 손실을 줄일 수 있다. 또한 조리 시간도 크게 단축된다. 다만 감자는 내부까지 충분히 익도록 중간에 한 번 뒤집어 주는 것이 좋다.

④ 냉동 채소

의외로 냉동 채소도 전자레인지와 궁합이 좋다. 미국 요리 매체 올레시피스는 냉동 브로콜리, 완두콩, 콜리플라워 등은 전자레인지 조리가 가장 간편하면서도 영양 손실을 최소화할 수 있는 방법 중 하나라고 소개했다. 냉동 채소는 수확 직후 급속 냉동되는 경우가 많아 영양 상태가 좋은 편인데, 전자레인지 조리는 이를 비교적 잘 유지해 준다는 것이다.

⑤ 아스파라거스와 잎채소

아스파라거스, 시금치, 케일 같은 채소도 전자레인지 찜 방식이 유용하다. 이들 채소는 조리 시간이 길어질수록 비타민C와 엽산 손실이 커진다. 소량의 물만 사용해 짧게 익히는 전자레인지 조리는 영양소 보존에 도움이 된다. 특히 케일은 찜 조리를 했을 때 일부 유익한 성분의 이용률이 높아질 수 있다는 연구 결과도 보고돼 있다.

다만 모든 식품이 전자레인지에 적합한 만능은 아니다. 고기를 전자레인지로 조리할 경우 가열이 균일하지 않을 수 있어 충분히 익었는지 확인해야 한다. 또한 플라스틱 용기나 비닐 포장을 그대로 사용하는 것은 피하는 것이 좋다. 전자레인지 사용의 핵심은 얼마나 적은 물로, 얼마나 짧은 시간 동안 조리하느냐다.