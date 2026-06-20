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전자레인지에 데우면 맛 없다고? 천만의 말씀!···더운 날 불 안 쓰고 더 맛있게 먹을 수 있는 것들

입력 2026.06.20 11:00

수정 2026.06.20 11:15

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전자레인지 사용의 핵심은 얼마나 적은 물로, 얼마나 짧은 시간 동안 조리하느냐다. pexels

전자레인지 사용의 핵심은 얼마나 적은 물로, 얼마나 짧은 시간 동안 조리하느냐다. pexels

전자레인지는 흔히 음식을 데우거나 해동하는 용도로만 여겨진다. 일부 소비자들 사이에서는 “전자레인지에 돌리면 영양소가 파괴된다”는 오해도 여전하다. 하지만 영양학자들은 오히려 일부 식품의 경우 전자레인지 조리가 삶기보다 영양 보존에 유리할 수 있다고 전한다. 특히 수용성 비타민이 풍부한 채소는 물에 삶는 것보다 전자레인지 조리가 더 유리한 경우가 많다. 불 앞에 서는 것이 점점 부담스러워지는 계절, 기특한 전자레인지를 활용하기 좋은 식재료를 찾아봤다.

왜 전자레인지가 영양 보존에 유리할까

미국 하버드의대 산하 헬스퍼블리싱은 전자레인지 조리의 가장 큰 장점으로 ‘짧은 조리 시간’과 ‘적은 물 사용’을 꼽는다. 비타민C와 비타민B군, 엽산 같은 수용성 영양소는 열과 물에 약하다. 채소를 오래 삶으면 영양소 일부가 물로 빠져나간다. 반면 전자레인지는 적은 물로 짧게 가열하기 때문에 영양소 손실을 줄일 수 있다. 영양소를 가장 잘 보존하는 조리법은 짧은 시간 동안 적은 물을 사용하는 방법이다. 전자레인지 조리는 이러한 조건에 가장 잘 부합하는 방식 가운데 하나다.

① 브로콜리

영양 전문가들이 가장 자주 언급하는 대표 식품이다. 브로콜리에는 설포라판과 글루코시놀레이트 같은 기능성 성분이 들어 있다. 연구에 따르면 브로콜리를 물에 삶으면 이 성분 일부가 조리수로 빠져나갈 수 있지만 전자레인지 조리나 찜 조리는 상대적으로 손실이 적다. 실제로 미국 건강 매체 헬스는 브로콜리의 영양소 보존 측면에서 전자레인지 조리와 찜을 가장 우수한 방법으로 소개했다.

② 옥수수

옥수수를 조리할 때는 삶는 방법이 가장 익숙하지만, 영양 면에서는 전자레인지 조리가 유리할 수 있다. 옥수수에는 엽산을 비롯해 비타민B군, 칼륨 등의 영양소가 들어 있는데, 이들 대부분은 물에 녹는 수용성 성분이다. 따라서 오래 삶으면 일부 영양소가 물로 빠져나갈 수 있다.

전자레인지로 조리할 때는 겉껍질과 수염을 제거하고 얇은 속껍질만 남긴 상태에서 가볍게 씻은 뒤 랩으로 감싸 500~600W 기준 약 5분 정도 가열하면 된다. 속껍질이 수분 증발을 막아줘 단맛도 더 잘 유지된다.

③ 감자

감자 역시 전자레인지 조리에 잘 어울리는 식품이다. 감자의 비타민C와 칼륨은 물에 녹기 쉽다. 삶을 경우 일부 영양소가 조리 수로 빠져나가지만 껍질째 전자레인지로 익히면 손실을 줄일 수 있다. 또한 조리 시간도 크게 단축된다. 다만 감자는 내부까지 충분히 익도록 중간에 한 번 뒤집어 주는 것이 좋다.

④ 냉동 채소

의외로 냉동 채소도 전자레인지와 궁합이 좋다. 미국 요리 매체 올레시피스는 냉동 브로콜리, 완두콩, 콜리플라워 등은 전자레인지 조리가 가장 간편하면서도 영양 손실을 최소화할 수 있는 방법 중 하나라고 소개했다. 냉동 채소는 수확 직후 급속 냉동되는 경우가 많아 영양 상태가 좋은 편인데, 전자레인지 조리는 이를 비교적 잘 유지해 준다는 것이다.

⑤ 아스파라거스와 잎채소

아스파라거스, 시금치, 케일 같은 채소도 전자레인지 찜 방식이 유용하다. 이들 채소는 조리 시간이 길어질수록 비타민C와 엽산 손실이 커진다. 소량의 물만 사용해 짧게 익히는 전자레인지 조리는 영양소 보존에 도움이 된다. 특히 케일은 찜 조리를 했을 때 일부 유익한 성분의 이용률이 높아질 수 있다는 연구 결과도 보고돼 있다.

다만 모든 식품이 전자레인지에 적합한 만능은 아니다. 고기를 전자레인지로 조리할 경우 가열이 균일하지 않을 수 있어 충분히 익었는지 확인해야 한다. 또한 플라스틱 용기나 비닐 포장을 그대로 사용하는 것은 피하는 것이 좋다. 전자레인지 사용의 핵심은 얼마나 적은 물로, 얼마나 짧은 시간 동안 조리하느냐다.

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