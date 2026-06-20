[박민지 디자이너의 옷 잘 입는 공식]‘힘 뺀 바지’ 고로, 우아한 여름

(23) 스트링 팬츠

허리에 끈 달린 느슨한 바지

자연스럽게 떨어지는 실루엣

간결한 상의·샌들과 ‘찰떡’

여름이 시작되면 옷을 입는 일 자체가 조금 귀찮아진다. 아침에 옷장 앞에 서 있어도 무엇을 입어야 멋있을까보다 무엇을 입어야 덜 답답할지가 먼저 떠오른다.



스트링 팬츠는 말 그대로 허리에 끈이 달린 팬츠다. 허리 밴드가 있고 끈으로 사이즈를 조절하는 구조라, 입는 내내 부담이 적다. 스트링 팬츠가 지금 다시 주목받는 이유도 여기에 있다. 허리의 끈, 느슨한 밴드, 넉넉한 통, 자연스럽게 떨어지는 실루엣이 요즘 패션이 원하는 태도와 잘 맞아떨어진다. 다시 말해 스트링 팬츠는 게으른 옷이 아니라 힘을 뺀 옷이다.



무엇보다 생각보다 훨씬 다양한 상황에 어울린다. 슬리브리스 톱에 스트링 팬츠를 입으면 아주 미니멀한 여름의 일상복이 된다. 여기에 납작한 샌들을 신으면 휴일의 차림이 되고, 가죽 플랫 슈즈를 더하면 도심에서도 충분히 단정하다. 자연스럽게 흐르는 실루엣의 상의와 함께 입으면 리조트 룩처럼 보이고, 셔츠나 얇은 재킷을 걸치면 사무실에서도 어색하지 않다.



소재에 따라 분위기도 크게 달라진다. 코튼 스트링 팬츠는 가장 현실적이다. 너무 흐물거리지 않고 어느 정도 형태를 유지하기 때문에 일상복으로 입기 좋다. 셔츠, 니트 톱, 간결한 티셔츠와도 자연스럽게 어울린다. 리넨은 한층 더 여름답다. 구김이 생기지만 그 구김이 오히려 멋이 되는 소재다. 몸에 달라붙지 않고 바람이 통하는 느낌이 있어 더운 계절에는 이만한 소재가 없다. 비스코스나 레이온 계열 소재는 조금 더 드레시하다. 걸을 때마다 부드럽게 흔들리고, 팬츠의 통이 넓을수록 흐르는 선이 살아난다. 편안한 팬츠인데도 어딘가 차려입은 듯한 느낌을 주고 싶다면 이런 소재를 고르면 된다.



실루엣도 중요하다. 요즘의 스트링 팬츠는 대체로 통이 넉넉하다. 허리에서부터 아래로 자연스럽게 떨어지는 와이드 실루엣이 훨씬 세련되어 보인다. 발등을 살짝 덮을 정도로 길게 내려오는 팬츠는 다리 라인을 직접 드러내지 않으면서도 전체 비율을 길고 여유 있게 만든다. 특히 여름에는 몸에 붙는 팬츠보다 여유 있는 실루엣의 팬츠가 훨씬 우아하다. 팬츠와 몸 사이에 생기는 작은 여백이 시원함을 만들고, 그 여백이 바로 스타일이 된다.



허리선은 스트링 팬츠를 입을 때 가장 신경 써야 할 부분이다. 허리끈을 너무 꽉 조이면 특유의 여유가 사라지고, 반대로 너무 느슨하게 입으면 잠옷처럼 보일 수 있다. 가장 좋은 방법은 허리선을 자연스럽게 정리하되, 끈이 지나치게 도드라지지 않도록 하는 것이다. 상의를 팬츠 안에 살짝 넣어 허리 부분을 보여줄 수도 있고, 긴 상의를 바깥으로 빼서 스트링 디테일을 은근히 감출 수도 있다. 조금 내려 입는 방식도 가능하다. 다만 중요한 것은 의도적으로 연출했다는 느낌이다. 아무렇게나 흘러내린 것과 자연스럽게 내려 입은 것은 분명히 다르다.



스트링 팬츠를 잘 입기 위해 꼭 기억해야 할 것은 위아래 중 하나는 정돈되어 있어야 한다는 점이다. 스트링 팬츠가 느슨하다면 상의는 간결한 것이 좋다. 상의도 헐렁하고 팬츠도 헐렁하면 자칫 집에서 막 나온 듯 보일 수 있다. 반대로 팬츠가 넉넉하더라도 상의의 소재가 좋거나, 신발이 단정하거나, 가방이 정돈되어 있으면 전체 차림은 충분히 세련되어 보인다. 편안함을 추구하되 균형은 놓치지 않는 것. 이것이 스트링 팬츠 스타일링의 핵심이다.



신발은 샌들이 가장 자연스럽다. 굽이 거의 없는 가죽 샌들은 여름 스트링 팬츠와 가장 잘 맞고, 발등이 드러나 전체 차림을 가볍게 만든다. 스니커즈를 신으면 조금 더 활동적이고 일상적인 인상을 준다. 다만 팬츠의 통이 넓을 때는 신발이 너무 투박하면 전체가 무거워 보일 수 있으니 주의해야 한다. 의외로 잘 어울리는 것은 앞코가 뾰족한 포인티드 힐이다. 넉넉한 팬츠 밑단 사이로 앞코가 살짝 보이면 스트링 팬츠가 예상보다 훨씬 드레시해진다. 편안한 허리선과 우아한 발끝, 이 두 가지가 만나면 매우 현대적인 균형이 생긴다.



스트링 팬츠가 반가운 이유는 단순하다. 편하기 때문이다. 하지만 그 편안함이 곧 무심함이나 헐렁함만을 뜻하지는 않는다. 오히려 지금의 패션은 편안함을 얼마나 감각적으로 다루느냐에 더 가까워 보인다. 각 잡힌 단정함 대신 자연스럽게 흐르는 실루엣과 가벼운 태도가 멋이 되는 시대다. 그런 점에서 스트링 팬츠는 단순한 유행 아이템이 아니라 동시대의 감각을 가장 현실적으로 보여주는 여름 팬츠라고 할 수 있다.



