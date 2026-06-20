한동훈, 2030년 대선 출마 놓고 “그 시점 국민들이 날 필요로 하느냐에 달려”

일본 요미우리 신문과 인터뷰서 정치적 견해 밝혀 “국민의힘 복당이 우선 목표, 서두를 필요 없어 장동혁 정통성 상실···보수 재건 위해 연대할 것”

한동훈 무소속 의원은 오는 2030년 대통령 선거 출마 가능성에 대해 “그 시점에 국민들이 나를 필요로 하느냐에 달려 있다”고 밝혔다.

20일 일본 요미우리신문 보도에 따르면 한 의원은 최근 이 신문과 진행한 인터뷰에서 이같이 말했다. 한 의원은 대선 출마 여부와 관련해 “지금 단계에서 내가 스스로 결정할 문제는 아니다”라며 즉답을 피하면서도 “그 시점에 국민들이 나를 필요로 하느냐에 달려 있다”고 답했다.

한 의원은 향후 정치 노선에 대해서는 ‘국민의힘 복당’을 우선 목표로 제시했다. 그는 “국민의힘으로 복당하는 것을 목표로 한다”면서도 “다만 서두를 필요는 없다”고 말했다. 이어 “2028년 총선에서 보수가 다수당이 되고, 2030년 대선에서 정권을 되찾는 보수 재건의 길을 함께 걸을 수 있다면 누구와도 함께할 생각”이라고 했다.

자신을 제명한 장동혁 국민의힘 대표 체제에서 복당이 쉽지 않을 수 있다는 지적에 한 의원은 “장 대표는 형식적으로 직을 유지하고 있을 뿐 정치적 권위나 보수 진영을 이끌 정통성은 이미 상실했다”며 “통상적이라면 지방선거 참패 이후 사퇴하지 않는 당 대표는 거의 없다“고 꼬집었다.

한 의원으 ‘오세훈 서울시장, 이준석 개혁신당 대표 등과도 연대할 것인가’라는 질문에는 “보수 재건에 뜻을 같이하는 사람이라면 누구와도 행보를 함께하고 싶다”며 “보복이나 배제로는 보수를 다시 세울 수 없다”고 말했다.

이재명 정부를 향해서는 “대한민국을 지탱해 온 제도와 시스템이 권력자들의 사적 이익을 위해 무너지고 있다”며 비판했다.

특히 한 의원은 이재명 정부의 검찰 제도 개편에 대해 “이 대통령 본인의 사법 리스크와 무관했다면 이런 개편이 이뤄졌겠느냐는 점이 가장 큰 문제”라고 지적했다.