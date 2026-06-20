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‘부산 북갑 낙선’ 하정우 청와대 복귀설에···국힘 “국민 우습게 아는 회전문 인사” 맹공

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본문 요약

국민의힘이 20일 대통령 직속 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장에 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 검토된 것과 관련해 "국민을 우습게 아는 회전문 인사를 즉각 철회하라"고 했다.

박성훈 당 수석대변인은 이날 논평에서 "부산 북갑 보궐선거에 민주당 후보로 출마했다가 국민의 선택을 받지 못한 하 전 수석을 불과 보름여 만에 대통령 직속 국가AI전략위 상근 부위원장으로 복귀시키려는 것은 민심에 대한 노골적인 무시이자 오만의 극치"라고 했다.

박 수석대변인은 "선거가 대통령 측근들의 경력 관리 프로그램인가"라며 "더욱 가관인 것은 민주당이 과거 다른 정부를 향해 '사람이 없는 겁니까? 믿지를 못하는 겁니까', '쉰 나물에 쉰 밥 수준의 회전문 인사'라고 맹렬히 비난했다는 사실"이라고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘부산 북갑 낙선’ 하정우 청와대 복귀설에···국힘 “국민 우습게 아는 회전문 인사” 맹공

입력 2026.06.20 14:36

수정 2026.06.20 14:55

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  • 이예슬 기자

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“인재 등용이 아니라 측근 챙기기”

하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 지난 16일 제주한라대 한라아트홀에서 열린 제주도지사직 인수위원회 주최 ‘AX 대전환, 제주의 내일을 말하다’ 특강에서 강연하고 있다. 연합뉴스

하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 지난 16일 제주한라대 한라아트홀에서 열린 제주도지사직 인수위원회 주최 ‘AX 대전환, 제주의 내일을 말하다’ 특강에서 강연하고 있다. 연합뉴스

국민의힘이 20일 대통령 직속 국가인공지능(AI)전략위원회 상근 부위원장에 하정우 전 청와대 AI미래기획수석이 검토된 것과 관련해 “국민을 우습게 아는 회전문 인사를 즉각 철회하라”고 했다.

박성훈 당 수석대변인은 이날 논평에서 “부산 북갑 보궐선거에 민주당 후보로 출마했다가 국민의 선택을 받지 못한 하 전 수석을 불과 보름여 만에 대통령 직속 국가AI전략위 상근 부위원장으로 복귀시키려는 것은 민심에 대한 노골적인 무시이자 오만의 극치”라고 했다.

박 수석대변인은 “선거가 대통령 측근들의 경력 관리 프로그램인가”라며 “더욱 가관인 것은 민주당이 과거 다른 정부를 향해 ‘사람이 없는 겁니까? 믿지를 못하는 겁니까’, ‘쉰 나물에 쉰 밥 수준의 회전문 인사’라고 맹렬히 비난했다는 사실”이라고 했다.

박 수석대변인은 “민주당 내부에서조차 ‘AI 전문가가 그렇게 없느냐’, ‘낙선 직후 복귀는 모양새가 좋지 않다’는 비판이 나오고 있다”며 “그런데도 이를 강행하는 것은 인재 등용이 아니라 측근 챙기기이며, 국가를 위한 인사가 아니라 권력을 위한 사적 인사라는 비판을 피할 수 없다”고 했다.

박 수석대변인은 “선거에 낙선해도 대통령과 가깝기만 하면 또 다른 자리가 보장된다는 잘못된 메시지를 공직 사회에 보내고 있는 것”이라며 “국민의 뜻보다 측근을 우선하고 민심보다 충성을 중시하는 권력은 결코 오래갈 수 없다”고 했다.

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