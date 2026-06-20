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본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 20일 주말 내내 병원에서 입원 치료를 이어가기로 하면서 국민의힘은 다음 주 장 대표의 공식 일정을 확정하지 못했다.

18일 의총에서도 장 대표 사퇴와 관련한 논의가 이어질 가능성이 있었으나 장 대표가 불참했고 이날 의총에서는 본회의에 상정될 법안 등이 논의된 뒤 약 20분 만에 종료됐다.

박 수석대변인은 장 대표의 거취와 관련해서는 "지난 의총에서 당내 구성원인 의원들의 입장이 하나로 정해지지 않았다"며 " 찬성하는 의원들도 있지만 반대하는 의원들도 많은 상황에서 성급히 지도부 사퇴나 당대표 사퇴로 이어지면 또 다른 갈등과 분열이 발생할 수 있다"고 말했다.

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국힘 장동혁 주말 내내 병원 입원 예정···분출하던 ‘사퇴론’ 일단 숨 고르기

입력 2026.06.20 15:35

수정 2026.06.20 15:50

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  • 이예슬 기자

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장동혁 국민의힘 대표가 지난 18일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 지난 18일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표가 20일 주말 내내 병원에서 입원 치료를 이어가기로 하면서 국민의힘은 다음 주 장 대표의 공식 일정을 확정하지 못했다. 장 대표가 당 공식 일정에 불참하게 되면 최근 의원총회·최고위원회의에서 불거진 장 대표 퇴진론도 숨 고르기에 들어갈 가능성이 크다.

박성훈 당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 장 대표의 복귀 시점과 관련해 “몸이 많이 안 좋아서 의료진 권고대로 주말에 계속 입원을 해야 하는 상황”이라며 “다음 주 월요일 최고위원회의 참석 여부는 미정”이라 말했다.

장 대표는 현재 의료진 권고에 따라 휴식 중이며 병원 종합 검사 진행 결과가 나온 후 복귀 시점을 결정할 예정이다.

앞서 장 대표는 지난 18일 단식 후유증과 과로 등의 이유로 서울의 한 종합 병원에 입원하면서 의총에 불참했다. 지난 17일 당내 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’의 요구로 열린 의총에서는 장 대표의 거취와 관련한 의원들의 발언이 이어졌다. 18일 의총에서도 장 대표 사퇴와 관련한 논의가 이어질 가능성이 있었으나 장 대표가 불참했고 이날 의총에서는 본회의에 상정될 법안 등이 논의된 뒤 약 20분 만에 종료됐다.

박 수석대변인은 장 대표의 거취와 관련해서는 “지난 (17일) 의총에서 당내 구성원인 의원들의 입장이 하나로 정해지지 않았다”며 “(장 대표 사퇴에) 찬성하는 의원들도 있지만 반대하는 의원들도 많은 상황에서 성급히 지도부 사퇴나 당대표 사퇴로 이어지면 또 다른 갈등과 분열이 발생할 수 있다”고 말했다.

한편 한동훈 무소속 의원은 이날 일본 요미우리 신문 인터뷰에서 장 대표를 겨냥해 “보수 진영을 이끌 정통성을 상실했다”며 오세훈 서울시장, 이준석 개혁신당 대표와의 연대를 거론했다.

박 수석대변인은 이와 관련해서는 “이 부분에 대한 당내 입장은 정해지지 않았다”며 “우리당 의원들의 합리적이고 상식적인 의사가 중요하다”고 말했다.

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