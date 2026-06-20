국힘 장동혁 주말 내내 병원 입원 예정···분출하던 ‘사퇴론’ 일단 숨 고르기

장동혁 국민의힘 대표가 20일 주말 내내 병원에서 입원 치료를 이어가기로 하면서 국민의힘은 다음 주 장 대표의 공식 일정을 확정하지 못했다. 장 대표가 당 공식 일정에 불참하게 되면 최근 의원총회·최고위원회의에서 불거진 장 대표 퇴진론도 숨 고르기에 들어갈 가능성이 크다.

박성훈 당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 장 대표의 복귀 시점과 관련해 “몸이 많이 안 좋아서 의료진 권고대로 주말에 계속 입원을 해야 하는 상황”이라며 “다음 주 월요일 최고위원회의 참석 여부는 미정”이라 말했다.

장 대표는 현재 의료진 권고에 따라 휴식 중이며 병원 종합 검사 진행 결과가 나온 후 복귀 시점을 결정할 예정이다.

앞서 장 대표는 지난 18일 단식 후유증과 과로 등의 이유로 서울의 한 종합 병원에 입원하면서 의총에 불참했다. 지난 17일 당내 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’의 요구로 열린 의총에서는 장 대표의 거취와 관련한 의원들의 발언이 이어졌다. 18일 의총에서도 장 대표 사퇴와 관련한 논의가 이어질 가능성이 있었으나 장 대표가 불참했고 이날 의총에서는 본회의에 상정될 법안 등이 논의된 뒤 약 20분 만에 종료됐다.

박 수석대변인은 장 대표의 거취와 관련해서는 “지난 (17일) 의총에서 당내 구성원인 의원들의 입장이 하나로 정해지지 않았다”며 “(장 대표 사퇴에) 찬성하는 의원들도 있지만 반대하는 의원들도 많은 상황에서 성급히 지도부 사퇴나 당대표 사퇴로 이어지면 또 다른 갈등과 분열이 발생할 수 있다”고 말했다.

한편 한동훈 무소속 의원은 이날 일본 요미우리 신문 인터뷰에서 장 대표를 겨냥해 “보수 진영을 이끌 정통성을 상실했다”며 오세훈 서울시장, 이준석 개혁신당 대표와의 연대를 거론했다.

박 수석대변인은 이와 관련해서는 “이 부분에 대한 당내 입장은 정해지지 않았다”며 “우리당 의원들의 합리적이고 상식적인 의사가 중요하다”고 말했다.