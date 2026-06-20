수중 유적부터 서핑까지…올여름 여행 키워드는 ‘플레이케이션’

튀르키예 문화관광부, 리비에라·에게해 주목

단순히 관광지를 둘러보는 여행보다 자신이 좋아하는 취미와 액티비티를 중심으로 휴가를 즐기는 ‘플레이케이션(Playcation)’이 올여름 새로운 여행 트렌드로 주목받고 있다. 플레이케이션은 ‘놀이(Play)’와 ‘휴가(Vacation)’의 합성어로, 골프·다이빙·사이클링·트레킹 등 평소 즐기던 취미를 여행지에서 본격적으로 경험하는 여행 방식을 뜻한다.

튀르키예 문화관광부는 최근 플레이케이션 여행지로 튀르키예 리비에라와 에게해 지역을 추천했다. 청정 해변과 다양한 해양 스포츠 환경, 풍부한 문화유산, 미식 콘텐츠를 함께 즐길 수 있어 액티비티 중심 여행객들의 관심이 높아지고 있다는 설명이다.

수중 유적부터 서핑까지

튀르키예 남서부 해안은 유럽에서도 손꼽히는 다이빙 명소로 알려져 있다. 차나칼레, 아이발르크, 보드룸, 카쉬 일대에서는 고대 수중 유적과 난파선, 다양한 해양 생태계를 가까이에서 관찰할 수 있다.

바람을 활용한 해양 스포츠도 활발하다. 이즈미르 알라차트와 무을라주 닷차 반도는 윈드서핑 명소로 유명하며, 슬로시티로 알려진 아크야카는 카이트서핑 성지로 꼽힌다.

역동적인 액티비티를 원하는 여행객이라면 안탈리아 쾨프륄뤼 협곡의 래프팅이나 케코바 해역의 카누 체험도 눈여겨볼 만하다. 특히 케코바에서는 바다 아래 잠든 고대 리키아 문명의 수몰 도시를 따라 노를 저으며 독특한 풍경을 감상할 수 있다.

에게해 해안 따라 달리는 사이클링 여행

사이클링 애호가들에게는 유럽 대표 자전거 여행 코스인 ‘유로벨로 8 지중해 루트’가 매력적이다. 디킬리 항에서 시작해 세페리히사르, 시아즈작, 우를라, 알라차트 등을 잇는 구간에서는 에게해 해안선을 따라 펼쳐지는 절경을 만날 수 있다.

라이딩 도중 게디즈 델타의 이즈미르 조류보호구역을 비롯해 유네스코 세계문화유산인 페르가몬과 에페수스 유적도 함께 둘러볼 수 있다. 도전적인 코스를 찾는다면 케메르와 게델메, 찰르슈테페, 추쿠르얄라, 베이직을 잇는 산악자전거 코스나 타흐탈르 산 정상까지 오르는 그래블 라이딩 코스도 경험할 수 있다.

골프와 요트로 즐기는 프리미엄 휴양

여유로운 휴양과 스포츠를 함께 즐기고 싶다면 안탈리아 베렉 지역이 대표적이다. 이곳에는 11개의 골프 클럽과 17개의 18홀 챔피언십 코스가 조성돼 있으며, 일부 코스는 야간 조명 시설을 갖춰 저녁 시간에도 라운딩할 수 있다.

요트 여행도 인기다. 안탈리아와 보드룸, 마르마리스, 괴젝 등 세계적 수준의 마리나를 거점으로 지중해와 에게해를 따라 항해하며 해안 절경을 감상할 수 있다.

튀르키예 문화관광부 관계자는 “최근 여행의 목적이 단순한 관광에서 개인의 취미와 관심사를 깊이 있게 즐기는 방향으로 변화하고 있다”며 “골프, 다이빙, 사이클링, 요트 등 다양한 액티비티와 역사·문화·미식을 함께 경험할 수 있는 튀르키예가 플레이케이션 여행지로 주목받고 있다”고 말했다.