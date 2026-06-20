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50일간 국가 핵심 도로 봉쇄 사태에 ‘국가비상사태’ 선포한 볼리비아···군대 동원하나

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본문 요약

반정부 시위대의 장기 도로 봉쇄 사태를 겪고 있는 볼리비아가 국가비상사태를 선포했다고 로이터 통신이 20일 보도했다.

보도에 따르면 로드리고 파스 볼리비아 대통령은 이날 대국민 생중계 담화를 통해 지난 50일간 이어진 시위대의 도로 봉쇄를 해제하고 사회 질서를 회복하겠다며 국가비상사태를 선포했다.

파스 대통령은 "이번 비상사태는 국민의 삶을 제한하기 위한 것이 아니다"라며 "정치적 갈등을 이용해 도로를 막고 국민에게 피해를 주는 사람들로부터 볼리비아를 해방해 국민에게 자유를 되돌려주기 위한 것"이라고 말했다.

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50일간 국가 핵심 도로 봉쇄 사태에 ‘국가비상사태’ 선포한 볼리비아···군대 동원하나

입력 2026.06.20 17:15

수정 2026.06.20 17:28

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  • 이예슬 기자

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지난 8일(현지시간) 볼리비아 빈토에서 반정부 시위에 나선 시민들이 로드리고 파스 볼리비아 대통령의 사퇴를 요구하며 항의하고 있다. AP연합뉴스

지난 8일(현지시간) 볼리비아 빈토에서 반정부 시위에 나선 시민들이 로드리고 파스 볼리비아 대통령의 사퇴를 요구하며 항의하고 있다. AP연합뉴스

반정부 시위대의 장기 도로 봉쇄 사태를 겪고 있는 볼리비아가 국가비상사태를 선포했다고 로이터 통신이 20일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 로드리고 파스 볼리비아 대통령은 이날 대국민 생중계 담화를 통해 지난 50일간 이어진 시위대의 도로 봉쇄를 해제하고 사회 질서를 회복하겠다며 국가비상사태를 선포했다.

파스 대통령은 “이번 비상사태는 국민의 삶을 제한하기 위한 것이 아니다”라며 “정치적 갈등을 이용해 도로를 막고 국민에게 피해를 주는 사람들로부터 볼리비아를 해방해 국민에게 자유를 되돌려주기 위한 것”이라고 말했다.

이번 선포에 따라 파스 대통령은 시위대가 가로막은 주요 도로를 강제 개통하기 위해 군대를 동원할 수 있는 권한을 확보하게 됐다.

비상사태령은 즉시 효력을 발휘한다. 대통령은 선포 후 24시간 이내에 의회에 이를 통보해야 하며, 의회는 통보받은 뒤 72시간 이내에 승인 여부를 결정하게 된다.

현재 에보 모랄레스 전 대통령을 지지하는 시위 세력은 볼리비아 전역의 주요 핵심 도로를 전면 차단한 상태다.

지난해 11월 취임한 파스 대통령은 친시장주의 개혁을 추진하는 과정에서 토지 관련 법안 논란, 연료 보조금 폐지, 물가 상승 등으로 인해 거센 반발에 부딪혔고 노동계와 소외 계층의 전국적인 저항이 이어지면서 정권 퇴진 위기까지 몰린 상태다.

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