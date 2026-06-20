민주당 이언주 “집권 1년인데 야당인 줄 알아···여당다운 책임 다 해야

이언주 더불어민주당 의원이 20일 “이번 전당대회에서 선출될 신임 지도부는 여당다운 책임을 다할 수 있어야 한다”며 “그래야 다음 총선이 해볼 만할 것”이라 말했다.

이 의원은 이날 페이스북에서 “집권 여당이 된 지도 벌써 1년이다. 아직도 야당인 줄 알면 되겠나”라며 이같이 적었다.

이 의원은 “가끔 정치를 저질 게임으로 잘못 배운 극단 지지층은 자기 지지층만 바라보는 청개구리 정치, 반대를 위한 반대가 잘하는 건 줄 착각하고 환호해 나라를 공전시키고 망치는 일이 종종 발생한다”며 “그 전형적 사례가 윤어게인 세력”이라고 했다.

이 의원은 “그런 현상은 종종 여당이 됐을 때 국민이 기대하는 여당의 본분을 깨닫지 못하고 야당 때와 같은 기대와 행동을 하는 지지층과 세력에게 가끔 나타난다”며 “그 집권 세력은 반드시 집권 얼마 가지 않아 국민에게 버림받는다”고 했다.

이 의원은 “우리 지지층에게도 우리가 여당이 되었음을 설명하고 우리에게 국가에 대해 어떤 책임이 주어진 것인지, 우리가 경제·외교 등에 대해 뭘 해야 하고 야당을 뭘 설득해야 하는지 등을 설명하고 함께 비전을 공유해야 한다”고 했다.

이 의원은 “이제 자리가 바뀌었는데 아직도 윤석열이 그대로 있고 자신이 그 윤석열을 때려눕히던 정의로운 야당 투사인 줄 착각하며 소리 높이는 자가 있다면 그런 자가 집권 여당의 지도부로서 야당 위에 군림하며 소리치는 장면을 떠올려보라”며 “집권당이 갖는 프리미엄은 공짜가 아니다. 진정한 주류가 되려면 인내심과 신뢰가 필요하다”고 했다.